epedu.gov.iq عرض نتائج المتوسطة دور أول 2024 نتيجة الطلاب العراق موقع وزارة التربية العراقية
لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء امتحانات مرحلة الثالث متوسط في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بالعراق، إضافة إلى أنها تُحدد مستوى الطالب الدراسي للدور الأول، وبعدها يمكنه استكمال دراسة الدور الثاني، على أن تبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات كل مادة على حداه، ويمكنكم التعرف على النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
عرض نتائج المتوسطة 2024 دور الأول
أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج المتوسطة وكذلك الإعدادية والإبتدائية يتم عرضهم عقب الإنتهاء من الإمتحانات وبدء تصحيح أوراق جميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب الراغبين في اجتياز الدور الأول، مع العلم أنه في حالة وجود مشكلة أو عقبة أثناء عمليات فحص الإمتحانات، يمكن التواصل مع الدعم الفني للقيام بحلها على الفور.
اعلان نتائج الثالث متوسط 2024 العراق
أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن نتائج المتوسطة في مختلف محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.
- وعليه يتم تحديد مرحلة الصف الثالث المتوسط.
- النقر على أيقونة “عرض النتائج”.
- لتتمكن من عرضها في النهاية بكل سهولة.