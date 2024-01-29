رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع “نتيجة نت”

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024، بيترقب طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي ظهور نتائجهم بعدما تم الإعلان عنها في عدد من مديريات التربية والتعليم، وكما أشارت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي من خلال الرابط الالكتروني التابع للوزارة والذي سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية…..

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024

حيث صرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة إنتهت من تصحيح أوراق الإجابة ورصد درجات الطلاب ورفع نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024، على الموقع الرسمي للوزارة وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت .

او زيارة موقع نتيجة نت .

ثم ادخل على بوابة الثانوية العامة .

ادخل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك النتيجة بدرجات الطالب في جميع المواد.

خريطة توزيع درجات نتيحة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

وخلال الساعات البأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خريطة توزيع درجات نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، والتي جاءت كالتالي: