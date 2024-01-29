الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا epedu.gov.iq

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024، يُتيح للطلاب ولأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بكل سهولة، مع معرفة تفاصيل درجات كل مادة فور إعلان النتيجة، حيث يقوم الوزير بتأكيد واعتماد النتيجة، ويعلن عنها في مؤتمر صحفي حيث يُكشف عن نسبة الحضور، ونسب النجاح والرسوب، كما تقدم وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”، حيث يمكن للطلاب استخراجها بسهولة وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج بدلًا من الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس للتحقق منها.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

للحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 في العراق، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

البحث عن قسم نتائج الصف الثالث المتوسط.

تحديد فترة الدراسة السنوية والفصل الدراسي الأول.

اختيار المحافظة التي أُجري فيها الطالب الامتحان والضغط عليها.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

بعد التحقق من صحة البيانات المُدخلة، النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

انتظار لحظة حتى يتم عرض النتيجة بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح.

هذه الخطوات تتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول السهل والمباشر إلى نتائج الامتحانات عبر الإنترنت، مما يساهم في تسهيل عملية الاستعلام والتعرف على تقدير الطالب في الدور الأول للعام الدراسي 2024.

نتائج الثالث المتوسط 2024 موقع نتائجنا

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول عام 2024 بالاسم يمكن اتباع الخطوات التالية: