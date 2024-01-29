كيفية استخراج الشهادة الاعدادية “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” الترم الأول 2024 برقم الجلوس

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وبدأت المديريات التعليمية في أعمال التصحيح والمراجعة. ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 مطلع شهر فبراير المقبل، أي خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة عليها وتجميع الدرجات ونتائج الإدارات التعليمية وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن أعمال التصحيح والمراجعة تتم وفقًا للجداول الزمنية التي حددتها الوزارة، وأن جميع الامتحانات تمت بشكل جيد دون أي شكاوى.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

بدأت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل تزداد بشكل ملحوظ، وذلك للتعرف على رابط وخطوات الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها، حيث إن أغلب الطلاب وأولياء الأمور يفضلون الحصول على النتيجة إلكترونياً ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، أواخر الأسبوع المقبل، ويستمر إعلان النتيجة لما قبل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل.

استخراج نتيجة ثالثة اعدادي الترم الأول 2024

تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 من أهم النتائج التي يحصل عليها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، حيث تحدد مسارهم التعليمي في المرحلة الثانوية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: