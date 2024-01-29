“حمل الكشوفات الجديدة pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024 عبر منصة مظلتي +الشروط الجديدة

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي أصبح مصدر دخل عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والشروط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية …..

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، والتي يترقبها عدد كبير من المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، بعد أن أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديبم للحصول على البرنامج الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأسر العراقية خلال الفترة الأخيرة، وإليكم خطوات الإستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية على الإنترنت.

أو زيارة منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر دفعة فبراير 2024.

اضغط على “تحميل الكشوفات”.

انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

بعد ذلك إبحث عن اسم المواطن المراد الإستعلام عنه.

في حالة عثورك على إسم المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في برنامج الرعاية الإجماعية والتي جاءت كالتالي: