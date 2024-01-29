“شوف اسمك منهم” تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يريد العديد من الأفراد معرفة موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الأفراد، الذين يسعون للحصول على الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تُعد أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 من بين البرامج الحيوية والأساسية في العراق، حيث يُقدم هذا البرنامج شهرياً لجميع الأسر والأفراد الفقراء والذين يعانون من دخل محدود، بهدف تحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يُعتبر هذا البرنامج تكاملًا فعّالًا من الحكومة العراقية لتقديم الدعم للمواطنين، ويُجرى الاستعلام عن أسماء المشمولين بهذه الوجبة بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

ابدأ بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

أو منصة “مظلتي” التابعة للوزارة.

اختر خيار “استعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

قم بتسجيل اسمك الرباعي في الحقل المخصص له.

سجل رقم هويتك في الحقل المخصص له.

انقر على زر “استعلام” لعرض حالات استحقاق برنامج الدعم.

تظهر بعد ذلك أمامك نتائج الاستعلام فوراً، حيث يمكنك التحقق من حالات الاستحقاق لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

يتيح الموقع الرسمي للوزارة هذه الخطوات بسهولة للمواطنين لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين ببرنامج الرعاية أم لا، وبالتالي تسهيل عملية صرف الدعم للمستحقين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

للتقديم للحصول على الدعم المالي، يجب تقديم الأوراق التالية وفقًا لتوجيهات الوزارة: