“بالرقم الامتحاني” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق جميع المحافظات “موقع نتائجنا”

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات وسط حالة من القلق كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب والتي تحدد مستقبل الطالب الدراسي في مرحلة الثانوية، ومع تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والخطوات….

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقيو عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، والإنتهاء من رصد الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائج الثالث متوسط 2024 العراق، والتي سوف تتمكنوا من الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أو زيارة موقع نتائجنا.

ثم ادخل على قسم نتائج الطلاب.

بعد ذلك اضغط على نتائج الثالث متوسط بالرقم الإمتحاني 2024.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

ثم حدد الدور الذي ترغب في الاستعلام عنه.

انقر على أيقونة “تحميل”.

سوف تظهر أمامك الكشوفات للتحميل .

انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم الطالب .

وأكد وزير التعليم العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، وذلك حتى تتجنب وجود أخطاء في حصد وتجميع الدرجات ووقوع الظلم على أحد من الطلاب كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.