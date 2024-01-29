“سجلي بسرعة”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 anem.dz

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024، حددت الحكومة الجزائرية شروط منحة المرأة الماكثة 2024، وهي المنحة التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع، يتم تقديم هذه المنحة بإشراف ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة كوثر كريكو، حيث تستهدف المنحة جميع النساء اللاتي فقدن مصدر رزقهن بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وتهدف إلى تقديم الدعم لهن في تربية أبنائهن، ولتكون المرأة مستحقة للمنحة يجب عليها استيفاء الشروط المعلنة التي وضعتها الحكومة، وذلك لضمان أن يتم تقديم الدعم للفئة المستحقة وتخفيف العبء المالي على هذه النساء اللاتي يواجهن تحديات اقتصادية نتيجة فقدان مصدر الدخل.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

إذا توافرت الشروط للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب على المستفيدة اتباع الخطوات التالية للتسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل:

افتحي الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

انقري على رمز منحة البطالة المخصصة للنساء.

قدمي البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

حددي مكان إقامتك والولاية التابعة لها.

قومي بكتابة العنوان بعناية في الحقول المخصصة على الشاشة.

قمي بتحميل المستندات المطلوبة بجودة عالية لفحصها من الجهة المختصة قبل الموافقة على المنحة.

انقري على زر “إرسال” لتقديم الطلب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

سيتم مراجعة طلب منحة المرأة المقيمة في المنزل، وستظهر النتيجة بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تقديم الطلب.

شروط منحة المرأة الماكثة في الجزائر

تحدد الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على منحة المرأة الماكثة في الجزائر على النحو التالي:

أن تكون المرأة من جنسية جزائرية وتقيم في الجزائر بشكل دائم.

تقديم وثيقة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق.

عدم وجود وظيفة للمرأة وعدم وجود لديها مصدر دخل ثابت.

عدم امتلاكها لعقارات أو أملاك باسمها.

أن يكون عمر المرأة بين 19 و40 عامًا.

وجود أطفال بحاجة إلى الدعم والرعاية.

عدم تقديم طلب سابق للحصول على المنحة.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت

توضح قيمة منحة المرأة المقيمة في المنزل في الجزائر مبلغ 800 دينار جزائري، وذلك كجزء من مبادرة اجتماعية أطلقتها الحكومة الجزائرية في بداية عام 2024، تستهدف هذه المنحة دعم النساء الجزائريات اللاتي لا يعملن، سواء كانن أرامل أو مطلقات، وتشمل الفئة العمرية بين 19 و40 عامًا.

يتضمن الدعم المالي للمرأة الماكثة في المنزل مبلغ 800 دينار جزائري، بالإضافة إلى منحة قيمتها 300 دينار جزائري للطفل، مما يجعل إجمالي قيمة المنحة النهائية تبلغ 1100 دينار جزائري.