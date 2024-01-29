here شروط منحة البطالة 2024 وقيمة المنحة بعد الزيادة وموعد صرفها؟

شروط منحة البطالة 2024 من الأمور الهامة التي يبحث عنها فئة كبيرة من أفراد الشعب الجزائري العاطلين عن العمل، وذلك لما تمنحه لهم هذه الإعانة من مبالغ تساعدهم على الحياة المعيشية، لذلك حرصت الحكومة الجزائرية على توفير رابط رسمي للتقديم عليه للحصول على هذه المنحة، والتي من خلاله تقوم الحكومة بفحص كافة البيانات لمعرفة المستحقين بالفعل لهذه الإعانة، ويمكننا التعرف على كل ما يتعلق به الإعانة وقيمتها، وكيفية التقديم عليها بشكل تفصيلي من خلال هذا الموضوع.

شروط منحة البطالة 2024

وضعت الحكومة الجزائرية شروط منحة البطالة 2024 بدقة كبيرة وذلك لمعرفة المستحقين الفعليين للإعانة، حيث يتم بدء صرف المبلغ المالي في يوم 26 يناير الحالي، بعد أن زادت المنحة لتصبح 15 ألفًا، بعد أن كانت 10 آلاف دينار جزائري، ويمكننا التعرف على الشروط التي تم وضعها للحصول على المنحة كالتالي:

في البداية يتم زيارة الموقع الخاص بالوكالة الوطنية الجزائرية للتشغيل، من خلال الرابط الرسمي.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

كذلك يجب ألا يكون المتقدم ممتلكًا لأي عقارات أو أصول، أو ممتلكات خاصة.

الإلتزام بكافة المعايير التي حددها المسؤلين عن منحة البطالة.

تم تحديد الفئة العمرية التي تستحق هذه المنحة، بحيث يجب ألا يقل العمر عن 19 عام، وألا يزيد عن 49 عام.

إرفاق كافة المستندات التي تحددها الجهات المختصة للحصول على منحة البطالة.

شروط حصول الجزائريات المتزوجات على منحة البطالة 2024

تم وضع بعض الشروط التي يمكن من خلالها حصول الجزائريات المتزوجات على هذه المنحة، ويمكننا التعرف عليها كالتالي: