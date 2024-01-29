لعشاق الأفلام المصرية الجديدة.. إليكم تردد قناة “سطلانة” المفتوحة بآخر تحديث (يناير 2024) على النايل سات

يرغب العديد من المتابعين في العثور على تردد قناة “سطلانة” الفضائية الجديد، والتي تعد واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتاحة على الأقمار الصناعية حالياً، وعلى الرغم من أن القناة انطلقت منذ وقت قصير، إلا أنها حققت نجاحاً كبيراً، حيث تقدم القناة مجموعة من أفضل الأعمال المميزة، بما في ذلك الأفلام العربية والعالمية بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، وفي هذه السطور القادمة سنتحدث بلمحة عنها وسنلقي نظرة على تردد قناة “سطلانة” الجديد على نايل سات، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة سطلانة للأفلام والأعمال الدرامية العربية والمصرية

استطاعت قناة “سطلانة” الفضائية أن تحقق نجاحاً كبيراً وتتمتع بنسب مشاهدة عالية في هذا الوقت، على الرغم من حداثة القناة وانطلاقها منذ فترة قصيرة للغاية، إلا أنها تحقق نسب مشاهدة تصل إلى الملايين في مختلف الدول العربية، تعد القناة واحدة من أبرز القنوات في الوقت الحالي، وذلك بفضل تقديمها مجموعة واسعة ومتنوعة من جميع أنواع الأفلام الشهيرة، وذلك بمشاركة نجوم بارعين من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتبرز القناة بعرضها للأفلام الدرامية، والكوميدية، والرومانسية وأفلام الإثارة، كما تجدر الإشارة إلى أن القناة تقدم محتواها بقوة إشارة عالية وبشكل مجاني دون انقطاع أو تشفير طوال فترة اليوم.

التفاصيل التقنية لتردد قناة “سطلانة” الجديد

تعتبر قناة “سطلانة” المفتوحة على الأقمار الصناعية واحدة من القنوات المهمة في عالم الأفلام العربية وخصوصاً في مصر، وإليك تفاصيل استقبال ترددها على الأقمار الصناعية.

تردد قناة “سطلانة” المفتوحة على نايل سات.

تردد القناة: 10815

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/5

الاستقطاب: عمودي

تردد آخر لقناة “سطلانة” على نايل سات أيضاً.

تردد القناة: 10715

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

تجدر الإشارة إلى أن قناة “سطلانة” تبث بجودة عادية، لهذا يمكن استقبالها والاستمتاع بمسلسلاتها وبرامجها المختلفة حتى على أجهزة التلفزيون العادية القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (satlana).