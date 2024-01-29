موعد صرف حساب المواطن فبراير الدفعة 75 للمؤهلين ….وحقيقة تأخير صرف دفعة فبراير من حساب المواطن 1445

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف حساب المواطن فبراير الدفعة 75 للمؤهلين، خاصة بعدما ترددت الأنباء عن تأخير موعد صرف حساب المواطن في فبراير 2024 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سبب تأخير الصرف، وماهو نصيب التاب ع والعائل طبقاً للتعديلات التي أعلن عنها حساب المواطن خلال الآونة الأخيرة…..

حقيقة تأخير صرف حساب المواطن فبراير

حيث أكدت الصفحة الرسمية لحساب المواطن الأمي الموافق 28 يناير عن تأخير صرف حساب المواطن الدفعة 75 وذلك بسبب أن يوم 10 فبراير أي يوم الصرف سوف يكون إجازة رسمية في البنوك السعودية، ولذلك فإن موعد الصرف سوف يكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، والأحد الموافق 1 شعبان 1445.

كم حساب المواطن للفرد؟

كما كشف حيساب المواطن عن قيمة الدعم للفرد والذي سوف يكون بالزيادة الملكية وهي 70% وهو الدعم الإضافي الذي أعلن عنه الملك سلمان ولي عهد المملكة السعودية، خلال شهر يونيو 2022 وبهذا يكون مبلغ حساب المواطن كالتالي:

720 ريال سعودي لأرباب الأسر والمستقلين.

350 ريال سعودي في حال إن كان المستفيد يزيد عمره عن 18 عام.

216 ريال سعودي في حال إن كان المواطن يقل عمره عن 18 عام.

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