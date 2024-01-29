عاجل.. طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعه عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أهم الأمور التي يقوم بها العراقيين في الفترة الأخيرة، وذلك نظرًا لما يقدمه هذا البرنامج من دعم حقيقي لهم، يمنح لهم حياة معيشية أفضل، خاصةً في ظل غلاء الأسعار، وذلك من خلال تقديم رابط رسمي يتم الدخول عليه للتسجيل، ثم الاستعلام عن الأسماء التي تم اختيارها، وسوف نتطرق من خلال هذا الموضوع لكل ما يتعلق بهذا الدعم وخطوات معرفة الأسماء المشمولة بالرعاية بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

نوضح لكم من خلال بعض الخطوات البسيطة طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق للدفعة السابعة التي يتم استحقاقها في شهر يناير الحالي، والتي يوفرها برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال المنصة الرسمية كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ منصة مظلتي.

اختيار الرعاية الإجتماعية.

النقر على كلمة “الوجبة السابعة.

كذلك يتم اختيار الوجبة والدفعة التي يريد المواطن الإستعلام عنها.

بعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي يقيم بها المشمول بالرعاية.

كما يجب ملء كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح، وذلك مع اختيار كلمة “استعلام”.

اختيار ” تحميل كشوفات المستحقين لشهر يناير”.

بعد القيام بتحميل الملف على المستعلم الإطلاع عليه، لمعرفة الأسماء التي اختارتها الحكومة العراقية لتكون مشمولة بالرعاية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط التي تقوم بفرضها الحكومة العراقية حتى يتسنى للعراقييين التقديم على الرعاية الإجتماعية، ومنها ما يلي: