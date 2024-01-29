“خبر يسعد كل المصريين”… حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر فبراير 2024 وزارة التموين توضح التفاصيل.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!

تداولت أنباء في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود 100 جنيه مضافة على بطاقة التموين لشهر فبراير 2024 ، لذلك يتساءل البعض حول حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين، هل هي ستضاف على بطاقات التموين أم لا، ولمعرفة حقيقة هذا الخبر يرجى قراءة الآتي.

حقيقةإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

بعد أن انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم وجود 100 جنيه مضافة على بطاقة التموين، حيث خرجت وزارة التموين، أصدرت بيان يوضح حقيقة هذا الخبر، و بينت وزارة التموين في تصريح لها في صفحتها الرسمية على الإنترنت، أن وجود زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، خلال شهر فبراير المقبل لعام 2024 ليس خبر حقيقي، حيث نفت تماماً مزاعم هذا الخبر، و أكدت أنها لم تصدر أي قرارات في خصوص ذلك الأمر، وأعلن وزير التموين “السيد مصلحي” عن ميعاد صرف التموين الجديد، والذي سيكون في يوم الأثنين الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2024.

محتويات بطاقة التموين لشهر فبراير 2024

وتشمل بطاقة التموين المكونة من فرد إلى 3 أفراد إمكانية صرف كيس سكر بسعر سبعة وعشرين جنيه،و بالنسبة إلى بطاقة التموين التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر يتم صرف 2 كيلو سكر لهم، وكما تحتوي بطاقة التموين على بعض المنتجات الأخرى التي سيتم صرفها مثل الدقيق، والزيت، والعدس، والفول، والسكر، والأرز، و البقوليات، والمكرونة، كما أتاحت الحكومة المصرية للمواطنين إمكانية صرف بطاقات التموين، وذلك من خلال فرع من فروع التموين العديدة الموجودة في كل مدن وقرى محافظات الجمهورية.