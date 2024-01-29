مفتوح الان.. رابط موعد التقديم لوظائف البريد المصري 2024 والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

موعد التقديم لوظائف البريد المصري 2024 من أهم الأخبار التي ينتظرها فئة كبيرة من المواطنين وذلك حتى يمكنهم الإلتحاق بوظيفة حكومية في مكان يعد من أهم المؤسسات التي تقدم خدمة كبيرة للمجتمع المصري على مدار 150 عام، ومن المعروف أن هيئة البريد دخلت في الآونة الأخيرة ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، مما يعمل على تسهيل الخدمات المقدمة، وذلك من خلال عدد كبير من الفروع تنتشر في أنحاء الجمهورية يصل إلى 4200 فرع.

موعد التقديم لوظائف البريد المصري 2024

موعد التقديم لوظائف البريد المصري 2024 قد تم تحديده من قبل هيئة البريد المصرية بدايةً من 18 يناير 2024، ويستمر حتى نهاية الشهر في يوم 31 يناير والموافق الأربعاء، ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على الرابط المخصص بـ بوابة الوظائف الحكومية.

عمل حساب جديد على البوابة الحكومية، ثم اختيار الوظيفة المرغوب التقدم لها، في حالة وجود حساب سابق نتغاضى عن هذه الخطوة.

سيطلب الموقع بعض البيانات التي يجب إدخالها بشكل صحيح.

كذلك إرفاق جميع المستندات التي يطلبها الموقع من المتقدم للوظيفة.

في النهاية اختيار “تقديم”.

وظائف البريد المصري لعام 2024

عند التقدم لشغل وظيفة في هيئة البريد المصري، ستجد أنه يوجد عدة وظائف هامة يمكن شغلها، مما يمنح المؤهلات المختلفة الفرصة للتقديم، ويمكننا التعرف على هذه الوظائف كالتالي: