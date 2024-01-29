اعمل حسابك وجهز كشافك.. اعرف بسرعة المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في الجيزة والقاهرة.. شوفها دلوقتي مستني ايه!!

تعتبر محافظتي القاهرة، والجيزة من أكبر محافظات، حيث أنهما يضموا مساحات شاسعة مترامية الأطراف، كما أنهم من محافظات مصر التي يكثر بها عدد السكان، والزوار في ذات الوقت، لذلك فأن مواعيد قطع الكهرباء، تعتبر هامة جداً لهم، لذلك يتساءل العديد عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، حيث أصدرت الحكومة عن المواعيد التي تخص قطع الكهرباء في كلا المحافظتين، والتي نعرضها إليكم في التالي.

مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الجيزة

يقطن محافظة الجيزة عدد كبير من السكان، حيث تضم العديد من المدن والقرى، كما أنه يزورها ملايين السياح سنوياً،ولذلك تزداد التكهنات حول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في جميع مراكز، ومدن، وقري محافظة الجيزة وهي:

وتنقطع الكهرباء لمدة ساعة من الساعة 1 حتى الساعة 2 ، وذلك في منطقة هضبة الأهرام.

حيث تقطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة من الساعة 2 حتى الساعة 3 وذلك في منطقة ترسا واسباتس في ميدان الساعة،ومنطقة شبرامنت.

وتنقطع الكهرباء لمدة ساعة من الساعة 3 حتى 4 وذلك في منطقة المنصورية، والمريوطية، وأيضاً منطقة فيصل.

ومن الساعة 4 حتى الساعة 5 وذلك في منطقة بولاق، ومنطقة ابو النمرس، وأيضاً كرداسة، والشوارع الأخرى في منطقة فيصل.

مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة

تقطع الكهرباء من الساعة 11 حتى الساعة 12 في مدينة نصر، وحلوان، ومنطقة عين شمس وشبرا.

ومن الساعة 12 حتى الساعة 1 تقطع الكهرباء في منطقة المعادي، والزمالك، وأيضاً منطقة وسط البلد.

ومن الساعة 2 إلى الساعة 3 تقطع الكهرباء في مدينة الويلي، والقلعة، والدرب الأحمر.

ماهي المناطق المستثناة من قطع الكهرباء

ولقد وضحت الحكومة أن هناك بعض المناطق التي لا يقطع فيها التيار الكهربائي ابدا، وذالك لاحتياجهم الشديد للكهرباء اثناء عملهم، وهي كالتالي