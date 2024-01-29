بُشرى للخريجين.. تمديد التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية المصرية حتى هذا الموعد والتقديم بهذه الخطوات jobs.caoa.gov.eg

سبق أن تم الإعلان عن عدد من الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية، حيث خريجي الجامعات حاملي المؤهلات العليا يمكنهم التقديم على هذه الوظائف إن كانوا حاملين لتخصصات مطلوبة، ونظرًا لأن الموقع عليه ضغط كبير قامت البوابة بتمديد فترة التسجيل للمتقدمين، فدعونا نوضح لكم الموعد الأخير للتقديم وكيف يتم التقديم على هذه الوظائف المطلوبة، فضلًا تابعوا معنا.

تمديد التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية المصرية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنها قامت بمد فترة التسجيل في المسابقات الخاصة بالطب الشرعي ومصلحة الخبراء والبريد وأيضًا التربية والتعليم، حيث متاح التقديم للخريجين إلى يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير من عام 2024 المقبل، أي ما زال الوقت متاح أمام الكثيرون للتسجيل، فبادروا بالتسجيل الآن ولا تقلقوا.

طريقة التقديم على بوابة الوظائف الحكومية المصرية

يوجد على بوابة الوظائف الحكومية عدد كبير من الوظائف في مختلف التخصصات، ويمكن للخريجين حاملي المؤهلات العُليا التقديم في هذه الوظائف إن توافرت الشروط بهم، وتأتي خطوات التقديم على النحو التالي: