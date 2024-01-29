استقبل حالاً تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب افريقيا 30/01/2024 في كأس الأمم الأفريقية

المغرب ضد جنوب افريقيا القنوات الناقلة المفتوحة، ضمن مواجهة حاسمة بين المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب افريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المغرب والعالم العربي نحو مباراة الغد المنتظرة بين المغرب وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2023،،،،،، حيث يستعد منتخب “الأسود” لمواجهة منافسه القوي في ملعب لورينت بوكو بمدينة سان بيدرو في ساحل العاج.

الإستعدادات الأخيرة للقاء الحاسم

سارعت بعثة المنتخب الجنوب إفريقي إلى الانتقال إلى مدينة سان بيدرو، استعدادًا للمواجهة المرتقبة. وقد غادرت البعثة مقر إقامتها في كورهوغ، متجهة نحو ملعب لورينت بوكو الذي سيكون المسرح الرئيسي للقاء.

منتخب جنوب أفريقيا

وضمن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جنوب افريقيا ضد المغرب، من جهة أخرى، يواجه المنتخب الجنوب إفريقي تحديات إصابات بعض لاعبيه، حيث أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عن غياب خوليسو موداو وموتوبي مفالا بسبب الإصابات التي تعرضا لها في مباراة تونس، ورغم أن اللاعبين يعالجون بشكل مكثف لتجاوز الإصابات، إلا أن استعدادهما للمشاركة في المباراة غير مؤكد.

المنتخب المغربي

من جهة أخرى، يواجه المنتخب المغربي تحدياته الخاصة في التشكيلة، حيث قد تجبر الإصابة نصير المزراوي على الغياب، كما أن النجم حكيم زياش يعاني من بعض الإنزعاجات البدنية، ولكن التقارير الطبية تشير إلى أنه لا يوجد قلق كبير بشأن مشاركته في المباراة.

موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد جنوب افريقيا

ستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ستقدم تغطية حصرية للقاء المثير.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمنتخب المغرب اليوم كأس أمم أفريقيا

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية

متاحة عبر يوتلسات 12

التردد: 11618.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز : 27500.

– قنوات BeIN Sports

قنوات BeIN Sports، من بين القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا، وترددها كما يلي.

تردد قناة beIN Sports AFCON 1

12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports AFCON 2

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

يمكطن ضبط تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

– ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

– ادخل القائمة الرئيسية.

– اضغط على زر Menu.

– اضغط على كلمة خيارات Options.

– اختر تثبيت أو Installation.

– اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

– اختر القمر Nilesat /Arabsat.

– قم بإدخال التردد 11680.

– اختيار التردد الأفقي H.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– اضغط موافق.

شفرة قناة الجزائر الأرضية-

يمكنك إدخال الشفرة المفتوحة المجانية التي توفرها القناة ضمن تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، وهي: 1100001100000000

– توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي

وفقًا للتوقعات، قد يدخل وليد الركراكي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير المزراوي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش.

الهجوم: أمين حارث، يوسف النصيري، أمين عدلي.

وفي الأخير، يسعى المنتخب المغربي لمواصلة مسيرته القوية في البطولة بعد أداء مميز في دور المجموعات. من جهة أخرى، يسعى منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، كما تتوقع جماهير كرة القدم نهاية مثيرة لهذا اللقاء المرتقب، حيث سيكون لاعبو الفريقين على موعد مع التحدي والمنافسة الشديدة من أجل الصعود إلى المراحل المتقدمة في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حققت الكونغو الديموقراطية الفوز على المنتخب المصري مساء أمس.