شاهد مسلسل قيامة عثمان 145.. عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 بجودة عالية HD

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 يبحث الكثير من محبي المسلسلات التركية عنه، وذلك حتى يمكنهم الاستمتاع بما تعرضه القناة، حيث تخصصت قناة الفجر في عرض أفضل المسلسلات التركية المدبلجة بشكل مجاني، وقامت بعرض أولى حلقات مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” في يوم 23 يناير الحالي، ومن المعروف أن القناة تعرض منذ فترة المسلسل ذو المشاهدة المرتفعة “قيامة عثمان الجزء الخامس”، وتحرص القناة على نقل المسلسلات بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، ويمكننا التعرف على الترددات الجديدة للقناة وكيفية ضبطها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 يمكن ضبطه بسهولة سواء كنت على النايل سات أو عرب سات، وذلك حتى يمكنك متابعة كافة المسلسلات التركية المميزة التي تقدمها القناة بصوت واضح، وصورة نقية، فقط عليكم إدخال التردد التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

معادل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الإستقطاب: أفقي.

الجودة: إتش دي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11034.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يصعب على الكثير من الأشخاص ضبط تردد القنوات مما يجعلهم مضطرون لإحضار فني لضبط القناة، ويمكن لمحبي المسلسلات التركية، ومتابعي قناة الفجر ضبطها بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تمكنهم من متابعتها كالتالي: