من غير تشفير.. تردد القناة الرياضية المغربية الأرضية المفتوحة 2024 لنقل مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تردد القناة الرياضية المغربية الأرضية لنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.. هي ما ننشره لكم في هذا المقال على موقع البديل.

حيث تستعد المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وبالتأكيد ستكون متابعة هذه المواجهة الهامة من خلال القنوات الناقلة ذات أهمية كبيرة لعشاق كرة القدم في المملكة.

تردد القناة الرياضية المغربية الأرضية المفتوحة

لمتابعة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على القنوات الرياضية المغربية الأرضية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح. وفيما يلي تفاصيل التردد للقنوات الرياضية المغربية:

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية 1:

التردد: 12149 أفقي. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.



تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية 2:

التردد: 12191 أفقي. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي.



تردد قناة المغربية الرياضية 3

التردد: 11474.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 الجديد HD 2024

التردد: 11514.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة الرياضية المغربية 3 على عرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD – HD.

تردد قناة الرياضية المغربية 3 على هوت بيرد

التردد: 10873.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: SD.

ضبط تردد القناة المغربية الارضية علي الريسيفر

بالنسبة لخطوات ضبط القناة وسوف نعرض لكم ضبط تردد القناة في الخطوات التالية:

في الخطوة الاولي :الذهاب الي قائمة الاعدادات من الريموت كنترول.

وفي الخطوة الثانية : يعد ذلك تقوم بتحديد القمر الصناعي.

وفي الخطوة الثالثة: وتقوم بادخال التردد الخاص بالقناة.

وفي الخطوة الرابعة: وتقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالقناة.

وفي الخطوة الخامسة: والنقر علي زر البحث.

الخطوة الاخيرة: وتنتظر قليلا حتي تظهر امامك القناة.

موعد مباراة منتخب المغرب:

تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

يعيش عشاق كرة القدم في المغرب حالة من الترقب والتحضير لهذه المواجهة الهامة، حيث يسعى المنتخب المغربي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة، حيث تأتي هذه المباراة في إطار السعي الدؤوب لتحقيق اللقب الإفريقي الذي يتوقعه الجميع بعد أداء رائع في البطولة.

تشكيلة المنتخب المتوقعة:

وفقًا للتوقعات، يمكن أن تكون تشكيلة المنتخب المغربي كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير المزراوي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش.

الهجوم: أمين حارث، يوسف النصيري، أمين عدلي.

إلى هنا نكون قدمنا لكم تردد القناة الرياضية المغربية الأرضية المفتوحة 2024 لنقل مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية في دور الستة عشر المؤهل إلى دور الثمانية.