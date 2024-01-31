الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. مفاجئة غير متوقعه في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في الاسواق

تم الإعلان عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الذي يشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار الدجاج الأبيض، وارتفع سعر الكيلو 9 جنيهات دفعة واحدة، الأمر الذي أثار الجدل، حيث وصل سعر الكيلو إلى مستوى 78 جنيهاً ببورصة الدواجن الرئيسية بعد أن سجل مستوى 69 جنيها خلال الفترة السابقة، يضاف إلى ذلك أن السعر يتراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات في محلات البيع بالتجزئة، وجاءت هذه الزيادة الجديدة رغم الحديث عن استقرار الأسعار حتى شهر رمضان المقبل 2024، أما كرتونة البيض فقد وصل سعرها اليوم في الأسواق بين الـ 136 جنيها إلى 138 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء



سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بمختلف أنواعها، بداية تعاملات اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، وفيما يلي المستويات التالية:

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 78 جنيهاً.

سعر كيلو دواجن الأم البيضاء اليوم ما بين 60 جنيها إلى 61 جنيها.

سعر كيلو الدواجن المحلية اليوم بـ 90 جنيها.

سعر كيلو دجاج الساسو اليوم ما بين 85 جنيها إلى 86 جنيها.

سعر كيلو البط المحلي اليوم 90 جنيها.

سعر الفرخ الأبيض من الشركات اليوم ما بين 27 جنيها إلى 29 جنيها.

سعر قطعان الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 24 جنيها إلى 24.25 جنيها.

سعر كتكوت الساسو اليوم ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.

سعر كتكوت الساسو الصافي اليوم ما بين 16 جنيها و17 جنيها.

سعر الكتكوت المحلي الحر اليوم ما بين 5 جنيهات و6 جنيهات.

سعر كيلو البانيا اليوم ما بين 175 جنيها، و185 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في الأسواق

أسعار البيض اليوم، بينما جاءت أسعار كرتونة البيض في بداية تعاملات اليوم كالآتي:

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح بين 136 جنيهاً إلى 138 جنيهاً.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 133 جنيهًا، و134 جنيهًا.

يتراوح سعر كرتونة البيض المحلي بين 136 جنيهًا، و137 جنيهًا.

أسعار الأعلاف