ياولاد المحاظيظ الفلوس هتلعب لعب في ايديكوا… اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر بإحتياطي ذهب 290 الف طن سوف ينعش اقتصاد مصر.. افرحوا وزقططوا يامصريين!!

لاشك أن أرض مصر تتمتع بخيرات كثيرة، فهي أرض تمتلك العديد من الثروات الطبيعية، و المعدنية، حيث يحتوي أرض مصر العديد من المعادن، والأحجار الثمينة، و الغالية، التي يبحث عنها الكثير وتستمر البحث، والتنقيب في أرض مصر، وذلك لإكتشاف كنوزها المدفونة، والتي ستحدث تغيير كبير في مجرى الاقتصاد المصري، وستؤثر على الظروف المعيشية في مصر.

اكتشاف منجم ذهب جديد

أكدت وزارة التموين، وذلك على لسان مستشار وزير التموين الاستاذ “ناجي فرج”عن اكتشاف منجم ذهب جديد، وذلك في منطقة أبو مروات، حيث يحتوي المنجم على أكثر من 290 ألف طن من معدن الذهب، حيث وضح “السيد ناجي” فرج أن منجم الذهب، سينعش الاقتصاد المصري بشكل كبير، ويحسن من حالة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن المصري، وأضاف أنه من المتوقع أن يكون إنتاج هذا المنجم ضخماً، إلى حد ما بما سيزيد من تحسين الاقتصاد المصري، كما أشار سيادته أن عمليات التنقيب، والبحث، التي تجري من قبل عدة شركات متخصصة في التنقيب، حيث تشهد مصر إقبال متزايد من شركات التنقيب عن الذهب بها للبحث، واستخراج المعادن، بالإضافة إلى وجود بعض المناطق تحت الدراسة، والتي من المتوقع أن يتم التنقيب عنها أيضاً.

أماكن وجود الذهب في مصر

تعتبر منطقة الصحراء الشرقية في مصر من أكثر مناطق وفرة من مناجم، ومعادن الذهب ،والتي تكون في مناطق عديدة بالصحراء، حيث يأتي أهمها في منطقة جبل السكري ومنطقة وادي العلاقي، ومنطقة حمش،و منطقة أبو مروات صاحبة الاكتشاف الجديد، ويتم التنقيب في مناطق أخرى، وذلك جراء التعاقدات بين وزارة البترول، والثروة المعدنية المصرية، وشركات تنقيب الذهب.