بشرى سارة تزفها سلطنة عمان ..وزارة العمل تقدم وظائف شاغرة بمختلف المؤهلات الدراسية 2024..تعرف على طريقة التقديم

يبحث الكثير من المواطنين بسلطنة عمان عن وظائف شاغرة في وزارة العمل، وتشمل الوظائف المؤسسات والقطاعات المتعددة لكي تتناسب مع أكبر عدد من المتقدمين، وقامت وزارة العمل بتوفير رابط رسمي لكي يستطيع الفرد الوصول إلى الوظيفة التي تناسبه مع مراعاة الشروط المطلوبة لكل وظيفة وعليكم باتباع المقال التالي لمعرفة كافة التفاصيل وكيفية التقديم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل في عمان

يمكنك التقديم على الوظائف الخاصة بوزارة العمل العمانية إلكترونيا بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل

قم باختيار فرص العمل المتاحة ثم بعد ذلك قم بالضغط على التقديم.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف أو البطاقة المدنية.

ثم قم بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك، وتأكد من صحة المعلومات الموجودة بداخلها.

قم بإرسال المستندات المطلوبة والضغط على إرسال الطلب.

سوف يتم الرد عليك من خلال وزارة العمل بعد فترة من الوقت سواء كان بالقبول أو الرفض.

الشروط المطلوبة للقبول في وظائف وزارة العمل

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة في عمان للتقديم على الوظائف وهي كالتالي: