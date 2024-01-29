رابط موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بالرقم القومي

لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بالرقم القومي.. ننشرها لكم على موقعكم البديل.

في أعقاب انتهاء امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي في العام الدراسي 2023-2024، أصبح البحث عن نتائج الامتحانات الخاصة بنتيجة اولى ثانوي / نتيجة تانية ثانوي 2024 بالاسم ورقم القومي محل اهتمام للكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مصر،، حيث يسعى الجميع إلى معرفة كيفية الاطلاع على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بسرعة ودقة، وذلك من أجل تقديم الدعم والتشجيع للطلاب والاطمئنان على تحصيلهم الدراسي، قبل بدء العام الدراسي 10 فبراير المقبل.

لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024: https://g12.emis.gov.eg

كيفية الاطلاع على نتيجة الصف الاول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية: https://g12.emis.gov.eg اختر “نتائج الطلاب” من القائمة. حدد الصف الأول أو الثاني الثانوي. اختر الفصل الدراسي الأول للعام 2024. أكتب رقمك القومي. اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

تقديرات نتيجة اولى وتانية ثانوي:

وفقًا لوزارة التربية والتعليم المصرية، ستظهر نتائج الصف الأول والثاني الثانوي على شكل تقديرات،،، إليكم توزيع التقديرات:

تقدير امتياز: في حالة الحصول على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة.

في حالة الحصول على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة. تقدير جيد جدًا: إذا كانت الدرجة تتراوح بين 65 إلى 85 درجة.

إذا كانت الدرجة تتراوح بين 65 إلى 85 درجة. تقدير جيد: للدرجات من 50 إلى 65 درجة.

للدرجات من 50 إلى 65 درجة. تقدير ضعيف: يمنح في حالة الحصول على درجات أقل من 50.

موعد ظهور النتائج: من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقوم الوزارة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات. تابعوا الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على أحدث المعلومات حول ظهور النتائج.

نتمنى لجميع الطلاب التفوق والنجاح في نتيجة اولى ثانوي ونتيجة تانية ثانوي عبر موقع g12.emis.gov.eg .