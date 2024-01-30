راكب الصاروخ وطاير.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في السوق السوداء الثلاثاء 2024/1/30 والبنوك

يبحث الكثير من الاقتصاديين والمسافرين خارج البلاد عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في السوق السوداء، وذلك بعد أن اتخذ سعر الدولار اليوم في البنوك استقرارًا وفقا لآخر التحديثات التي صدرت من جميع البنوك المصرية، بعد أن ارتفع السعر واقترب الدولار من حاجز الـ70 جنيها في السوق السوداء، تابع معنا المقال لتتعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في السوق السوداء الثلاثاء 2024/1/30

إليكم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في السوق السوداء ننقله لكم:

سعر الدولار الأمريكي نحو 67.5 جنيه مصري.

سعر الـ 5 دولارات أمريكية إلى نحو 337.4 جنيه مصري.

سعر الـ10 دولارات أمريكية إلى نحو 674.9 جنيه مصري.

سعر الـ 25 دولار أمريكي إلى حوالي 1,687.2 جنيه مصري.

سعر الـ50 دولارا أمريكيا إلى نحو 3374.5 جنيها مصريا.

سعر الـ100 دولار أمريكي إلى حوالي 6,749.0 جنيه مصري.

سعر الـ 500 دولار أمريكي إلى حوالي 33,745.0 جنيه مصري.

سعر الـ 1000 دولار أمريكي إلى حوالي 67,490.0 جنيه مصري.

سعر الـ 5000 دولار أمريكي إلى حوالي 337,450.0 جنيه مصري.

سعر الـ 10,000 دولار أمريكي إلى حوالي 674,900.0 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

إليكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: