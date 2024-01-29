“خلاص أيام العز راجعة تاني للموظفين”.. تبعا لقرار الرئيس يقرر زيادة الموظفين 500 جنيهًا والتطبيق في هذا الموعد.. هي دي الأخبار اللي ترقص من الفرحة!!

تعمل الحكومة المصرية من وقت لأخر من أجل وضع خطط ومشروعات لعام 2024 ،وذلك فيما يتعلق برواتب وأجور الموظفين والعاملين، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة في العالم، والتي أثرت بشكل كبير في مصر، وفي إطار ذلك قامت الدولة المصرية بزيادة العديد من مرتبات وأجور الموظفين العاملين في كل من القطاع العام، والخاص، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة، ولمعرفة قيمة ميعاد صرف الزيادة الشهرية يرحي قراءة الآتي.

قيمة الزيادة وموعد صرفها

صرح الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أنه سيتم تطبيق قرار الزيادة للحد الأدنى من الأجور والرواتب، والذي سيزيد من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه مصري، والذي سيتم تطبيقه على 35 مليون موظف في القطاع خلال مرتب شهر يناير الحالي.

قوانين العمل في المنشأة

وفي سياق ذلك اوضح الخبير القانوني محمود الحديدي أن المجلس القومي للأجور أصدر قرار رقم 90 ، وذلك في يوم 11 ديسمبر من عام 2023، والذي ينص على زيادة أجر العامل من 3000 جنيه حتى 3500 جنيه ، وذلك خلال مرتب شهر يناير من عام 2024 ، وتكون هذه الزيادة العلاوات، والمنح، و الوهبة المقدمة للعامل وأيضاً بدل المخاطر التي يتعرض لها العمل والموظفين.

وأشار الحديدي أنه في قانون رقم 12 لعام 2003 للمادة رقم 247 الخاصة بأحكام قانون العمل أن أي منشأة مخالفة، يتم عقوبتها بدفع غرامة تتراوح ما بين 100 و500 جنيه غرامة مالية، وكذلك تتم عقوبة مالك المنشأة أو صاحب للعمل بدفع غرامة تتراوح ما بين 100-500 جنيه غرامة، وذلك في حالة مخالفته للمواد المتعلقة بقانون العمل رقم 12 ، وتزداد الغرقان بزيادة عدد العمال المتظاهرين في جريمة المخالفة .