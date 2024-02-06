رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024 عبر anem.dz والشروط المطلوبة

توفر الحكومة الجزائرية مختلف البرامج من أجل القضاء على البطالة والفقر في جميع المدن التابعة للجزائر ومن ضمنها منحة المرأة الماكثة في البيت التي تصرف لعدد من النساء الجزائريات فقط تصل قيمتها حتى 800 دينار فقط وهي مبلغ كافي لتكون المرأة قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية إذا كانت هي المعيلة للأسرة أو كانت مستقلة وتحتاج لهذا الدعم، ولكن هل يمكن لجميع النساء في الجزائر التقديم عليها؟ لقبول المرأة في هذه المنحة يجب أن توفر بعض من الشروط تابعونا لمعرفتها.

منحة المرأة الماكثة في البيت

ضمن خطة الموازنة المالية الجديدة التي طبقتها الحكومة بالجزائر فقد تم توفير تلك المنحة من أجل مساعدة ومساندة النساء الممتلكات للجنسية الجزائرية حتى يتم التخفيف من صعوبة الظروف الحياتية والمعيشية التي قد تمر بها أي امرأة، ولهذا فإنها تختر فقط النساء التي تنطبق عليها تلك النقاط لأنهن أكثرهن استحقاقًا للدعم وهي:

ليست امرأة عاملة ولا تتمتع بأي مصدر دخل ثابت. لها جنسية جزائرية وليست أجنبية. امرأة متزوجة من قبل ولديها أبناء. مقيمة باستمرار على أرض الجزائر. ليس لزوجها إذا كان موجودًا دخل ثابت ومحدد. لم يكن لها أي استفادة سابقة من البرنامج.

التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

مبلغ 800 دينار في الجزائر مبلغ مناسب لتوفير الكثير من أساسيات الحياة من طعام وشراب وغيره، لهذا تهتم النساء التي تنطبق عليها تلك الشروط بالتقديم في المنحة بهذه الخطوات: