ازاي تعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 الترم الأول برقم الجلوس أو الاسم فقط؟

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في أقل من 48 ساعة..

نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث يعيش طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار، حيث تجري الآن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بعناية فائقة، ليحصل كل طالب على حقه كاملاً، ضمن أعمال امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي، بالفصل الدراسي الأول، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أن هذه العمليات تتم بكل دقة وعناية، بهدف ضمان توفير نتائج عادلة ودقيقة للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024

قاد الدكتور عربي أبوزيد، مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، جهودًا مستمرة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات، حيث قام بجولات تفقدية دقيقة للتأكد من أن لجان التصحيح تقوم بعملها بانضباط وفعالية، وبالإضافة إلى ذلك، أشاد بتنظيم وانضباط لجان النظام والمراقبة التي تقوم بمتابعة عمليات التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة دقيقة لعمليات تقدير الدرجات وضمان تكافؤ الفرص للطلاب ضمن نتيجة تالتة اعدادي الاسكندرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية بالاسم فقط أو رقم الجلوس

من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسكندرية الترم الاول عبر موقع موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية في الساعات القليلة القادمة، ومن المرجح أن يتم اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم خلال 48 ساعة، حيث واشكت عمليات التقدير والتصحيح على الانتهاء، بوذلك تكون رسمياً في الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري.

عادة ما يتم إعلان نتيجة اعدادية الإسكندرية فور انتهاء الامتحانات بحوالي خمسة أيام فقط، حيث تتم أعمال التقدير والتصحيح أول بأول.

www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس

ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى هذه اللحظة بفارغ الصبر، لحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالإسم فقط تظل هذه الفترة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل، لتحقيق أفضل النتائج بناء على مجموع الفصلين.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية

هناك 3 مواقع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 الاسكندرية وهي:- موقع نتيجة دوت نت أو موقع اليوم السابع أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

الذهاب في البداية الي بوابة التعليم الاساسي المعروف بموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية البوابة الإلكترونية – أو الانتقال الي موقع نتيجة نت – أو الانتقال إلى موقع اليوم السابع فور ظهورها.

واختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

والنقر علي زر الاستعلام عن النتائج.

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وفيما يلي قائمة بأسماء الأوائل على مستوى الإدارات للعام الماضي:

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 24901 مريم احمد فتحى عطية العقاد الهلالية الخاصة المشتركة لغات شرق التعليميه 280.00 2 3210 احمد محمد احمد محمد حافظ د. محمد حافظ غانم الرسمية بنين عربي شرق التعليميه 280.00 3 22413 بسنت اشرف سيد محمد عمر مصطفي النجار ع رسمي لغات بنات شرق التعليميه 280.00 4 20212 ندى ياسر غريب عبد العظيم الشمارقه الصالحية ع بنات شرق التعليميه 280.00 5 22292 ملك على السيد ابراهيم عطيه بدر ثروت ع بنات الخاصة شرق التعليميه 279.50 6 10801 احمد حاتم ابراهيم حامد القليوبى جمعية سيدي جابر ع بنين لغات شرق التعليميه 279.50 7 17211 ريناد مصطفى عبد الحميد محمد جمعه يوسف الشاذلي ع بنات شرق التعليميه 279.50 8 22502 سما سعيد رمضان طه على زهران مصطفي النجار ع رسمي لغات بنات شرق التعليميه 279.50 9 23037 منه الله محمد خليفه صديق خليفه سموحة ع الرسمية لغات بنات شرق التعليميه 279.50 10 1122 البراء محمد متولي فراج ابورحاب عبدالله النديم الاعدادية بنين شرق التعليميه 279.00 11 17251 لوجينا محمد على السيد احمد مسعود يوسف الشاذلي ع بنات شرق التعليميه 279.00 12 23146 رودينا محمد احمد محمد عبدربه محمد زهران ع الرسمية لغات بنات شرق التعليميه 279.00 13 1674 مؤمن اشرف سعد محمد امين عبدالله النديم الاعدادية بنين شرق التعليميه 279.00 14 18847 ملك مصطفى عبد الحميد اسماعيل ابراهيم فاطمة عنان ع بنات شرق التعليميه 279.00 15 9417 يوسف اسلام محمد عبد المجيد عبد الحميد داود محمد زهران الرسمية لغات بنين شرق التعليميه 279.00 16 14606 نورا هانى حسين محمدى يوسف حورس الاعدادية المشتركة شرق التعليميه 278.50 17 9239 اياد عمرو ابراهيم احمد محمد على محمد زهران الرسمية لغات بنين شرق التعليميه 278.50 18 6937 صلاح الدين محمد صلاح الدين ابراهيم محمد ارض العوايد ع بنين شرق التعليميه 278.50 19 16952 هاجر احمد فتحى على عطيه فاطمة الزهراء ع بنات شرق التعليميه 278.50 20 20795 امل عطيه محمد حسين الطوخى يحي باشا ع بنات شرق التعليميه 278.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وسط التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 44880 جنى خضر محمد طاهر عبد العزيز ابيس10 الاعدادية المشتركة وسط التعليميه 280.00 2 36463 جنى تامر جابر محمد علي محمد مجمع علي خاطر الرسمية لغات بنات وسط التعليميه 280.00 3 43695 ريناد عمرو ابراهيم محمد محمد محمود نبوية موسى الاعدادية بنات وسط التعليميه 280.00 4 39956 محمد احمد حامد احمد رشوان القومية العربية الاعدادية بنين وسط التعليميه 279.50 5 44881 جنى صفوت ابراهيم عبد الغنى البطاوى ابيس10 الاعدادية المشتركة وسط التعليميه 279.50 6 37868 ريتاج السيد فؤاد السيد السيد عطية النجاح الاعدادية لغات وسط التعليميه 279.50 7 37166 جنى محمد جابر على منصور النصر الاعدادية لغات بنات وسط التعليميه 279.00 8 43622 جني علي مرسي عبد اللطيف سليمان نبوية موسى الاعدادية بنات وسط التعليميه 279.00 9 43726 شروق فتحي حلمي يوسف يوسف نبوية موسى الاعدادية بنات وسط التعليميه 279.00 10 35815 محمد صديق محمد عبد الكريم على عمر بن الخطاب الرسمية لغات بنين وسط التعليميه 279.00 11 38698 ايه ممدوح ابراهيم محمد السماديسى سانت جان انتيد وسط التعليميه 278.50 12 35173 عمر محمد حسن علي ندا العروة الوثقى الرسمية لغات ع بنين وسط التعليميه 278.50 13 39015 فلورينا فريد فتحى فريد سعيد راهبات الفرنسيسكانيات النبي دانيال وسط التعليميه 278.50 14 44924 سارة خميس بشير حماده قطب ابيس10 الاعدادية المشتركة وسط التعليميه 278.50 15 39296 أبانوب سيفين شكر الله نصيف جلاب ابو العز الحريري الاعدادية بنين وسط التعليميه 278.50 16 38275 نوران وائل ابراهيم عبد الوهاب احمد الفراعنة الاعدادية لغات وسط التعليميه 278.50 17 37308 سلمى وائل محمد عبد العزيز علامه النصر الاعدادية لغات بنات وسط التعليميه 278.50 18 37349 فرح مسعد عبد العزيز محمد موسى النصر الاعدادية لغات بنات وسط التعليميه 278.50 19 38151 جودى محمد جاد محمد جاد ليسية الحرية الاعدادية لغات انجليزي وسط التعليميه 278.00 20 36654 زياد عمرو ابراهيم عبد العزيز محمد النصر الاعدادية لغات بنين وسط التعليميه 278.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الجمرك التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 61493 بسمله حمدي محمود طلبه جاد الزمراني المرصد الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 280.00 2 60222 مريم ماجد ميجر اسكندر سانت كاترين الإعدادية الخاصة الجمرك التعليميه 280.00 3 61539 رقية رمضان السيد كامل ابراهيم المرصد الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 280.00 4 60081 مارك مينا ملوكه حنا سان فنسان دي بول ع لغات الجمرك التعليميه 279.50 5 61275 جنه محمد نصر الدين محمد الأنفوشي الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 279.00 6 60108 دنيا هيثم حنفي عبدالقادر سان فنسان دي بول ع لغات الجمرك التعليميه 279.00 7 61587 كنزى مصطفي محمد محمد المرصد الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 278.50 8 60420 احمد محمود عبدالمنعم عبداللطيف المنير الاعدادية الرسمية لغات الجمرك التعليميه 278.00 9 60306 ترنيم خالد بدوي الامير فاطمة الزهراء الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 278.00 10 61381 فاطمه السيد حسين ياقوت الأنفوشي الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 278.00 11 60503 جني طارق السيد محمد السيد الليثي مجمع الشهداء الرسمي الجمرك التعليميه 277.50 12 60524 رقيه محمد سعد عبد الجواد جاد مجمع الشهداء الرسمي الجمرك التعليميه 277.50 13 60277 سلمي محمد انور مصطفي حسن الحجاري الأعدادية الخاصة الجمرك التعليميه 277.50 14 60285 مهرائيل سعد اسعد ميخائيل الحجاري الأعدادية الخاصة الجمرك التعليميه 277.50 15 60052 احمد عصام الدين احمد مختار احمد محمد شلبي سان فنسان دي بول ع لغات الجمرك التعليميه 277.50 16 60092 مينا فايز كامل اسكندر سان فنسان دي بول ع لغات الجمرك التعليميه 277.50 17 61641 ولاء محمد قبارى حسن سليمان المرصد الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 277.50 18 61449 نعمه محمد على حسن على الأنفوشي الإعدادية بنات الجمرك التعليميه 277.00 19 60597 هاجر مصطفي احمد محمد حسن شحاته مجمع الشهداء الرسمي الجمرك التعليميه 277.00 20 60099 ايمي محمد صلاح الدين عبدالجواد سان فنسان دي بول ع لغات الجمرك التعليميه 277.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العامريه التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 69370 شهاب الدين صبحى محمد محمد الايمان الإعدادية الخاصة المشتركة العامريه التعليميه 279.00 2 71963 سلمى حسن حامد احمد رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات العامريه التعليميه 278.50 3 70442 شروق رفعت سلمى الشطورى يوسف اسماء بنت ابي بكر الإعدادية بنات العامريه التعليميه 278.50 4 70985 نور عزت عبد العزيز عوض الشهيد الرقيب شرطة – على جلال السيد شبانه الإعدادي العامريه التعليميه 278.00 5 69197 الاء جمال محمد محمد السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى العامريه التعليميه 277.50 6 69280 ملك احمد انور خلف السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى العامريه التعليميه 277.50 7 71948 رقيه عمر صلاح الدين عبد الجواد رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات العامريه التعليميه 277.00 8 71446 بسمله ياسر محمود عبد الحليم عبد الحق الانطلاق الإعدادية بنات العامريه التعليميه 277.00 9 71218 شهد محمد احمد السيد أحمد السيدة أم سلمة الإعدادية بنات العامريه التعليميه 277.00 10 68421 دنيا مصطفى شعبان عبدالفتاح الفنار الإعدادية المشتركة العامريه التعليميه 277.00 11 71279 مريم محمد عبدالفتاح محمود السيدة أم سلمة الإعدادية بنات العامريه التعليميه 277.00 12 69240 ريتاج أشرف عبد الحميد على السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى العامريه التعليميه 277.00 13 72141 اميرة عبد الرحمن عبد الله مرسي محمد مرعى الإعدادية بنات العامريه التعليميه 277.00 14 71975 فرونيكا جورج نبيل عبدالباقى رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات العامريه التعليميه 276.50 15 69943 منه الله محمد عبد الحكيم محمد الحسن بن الهيثم الإعدادية المشتركة العامريه التعليميه 276.50 16 68714 السيدة السيد عبد السلام سيد أحمد العزة الإعدادية المشتركة العامريه التعليميه 276.50 17 69484 يوسف احمد محمد عبد الغنى آمون الإعدادية الخاصة المشتركة العامريه التعليميه 276.50 18 71837 منار سعيد توفيق ابراهيم النهضة الإعدادية بنات العامريه التعليميه 276.50 19 68771 شروق محروس بركات عبد العال محمد العزة الإعدادية المشتركة العامريه التعليميه 276.50 20 68772 شمس وليد محمد عبد العزيز علام العزة الإعدادية المشتركة العامريه التعليميه 276.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة برج العرب التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 90410 محمد سعد عبدالجواد عبدالحميد الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 280.00 2 90417 محمد عبدالناصر محمود محمد ابو يوسف الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 279.50 3 95386 ساره محمد محمود عبد الحميد نور العلم الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 279.50 4 90317 زياد مصطفى اسماعيل عبدالوهاب الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 279.50 5 95051 حنين حمدى ابو على حسان اليوسف الخاصة عربي برج العرب التعليميه 279.00 6 95054 طوي محمد حامد الضاوي اليوسف الخاصة عربي برج العرب التعليميه 279.00 7 95125 آلآء طلعت محمد فرج حسن عباس حلمي الرسمية لغات برج العرب التعليميه 279.00 8 95311 بسنت محمد رشاد احمد نور العلم الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 278.50 9 95141 حسناء عصام جاد الحسيني جاد حسن عباس حلمي الرسمية لغات برج العرب التعليميه 278.50 10 97943 ايثار ابراهيم محمد احمد مصرالحرية الاعدادية بنات برج العرب التعليميه 278.00 11 95153 شهد علي محمد علي حسن عباس حلمي الرسمية لغات برج العرب التعليميه 278.00 12 90312 زياد احمد احمد عبد الوكيل تركى الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 278.00 13 95176 الاء محمد على محمود خلاف الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 278.00 14 96058 منة الله محمد رجب احمد نجع عبد الرواف الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 277.50 15 90182 زياد عبدالحميد شعبان عبدالحميد جروان حسن عباس حلمي الرسمية لغات برج العرب التعليميه 277.50 16 90232 يوسف أحمد ربيع حسن علي حسن عباس حلمي الرسمية لغات برج العرب التعليميه 277.50 17 95922 الاء عبد الرحيم محمد سليمان نجع عبد الرواف الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 277.50 18 98002 حنين محمد عبد المولى ابراهيم ابو شادى مصرالحرية الاعدادية بنات برج العرب التعليميه 277.50 19 90408 محمد حمدي محمد رزيقة خضر الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 277.00 20 90733 معتز احمد محمد محمد محمد نور العلم الاعدادية المشتركة برج العرب التعليميه 277.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 111885 هنا السيد محمد الصاوى كرموز ع بنات غرب التعليميه 280.00 2 111887 هنا محمد حسن عباس كرموز ع بنات غرب التعليميه 280.00 3 112674 جنى احمد خميس ابراهيم الزهور ع المشتركة غرب التعليميه 280.00 4 110668 جني علي حسانين علي الاخلاص ع بنات غرب التعليميه 280.00 5 111456 هنا علي محمد احمد القبارى ع بنات غرب التعليميه 280.00 6 110052 حبيبة حميدو محمد حجازى الورديان ع بنات غرب التعليميه 280.00 7 111856 منه الله محمد عبد الجابر احمد كرموز ع بنات غرب التعليميه 280.00 8 115209 معاذ وليد محمد كامل مدرسة الاوائل الخاصة غرب التعليميه 279.50 9 111991 ندي عمرو خميس ابراهيم الفوزية ع بنات غرب التعليميه 279.50 10 117126 محمود طارق احمد على ابن طولون ع بنين غرب التعليميه 279.50 11 112749 هيا محمود ابراهيم محمد الاخلاص لغات المشتركة غرب التعليميه 279.00 12 111231 شروق حمدى محمود احمد القبارى ع بنات غرب التعليميه 279.00 13 112042 شهد السيد محمد محمد الفوزية ع بنات غرب التعليميه 279.00 14 115152 عمر احمد على محمد دون بوسكو الخاصة المشتركة غرب التعليميه 279.00 15 115013 حسام سعيد محمد محمود النور التجريبية لغات المشتركة غرب التعليميه 278.50 16 110995 ايه ناصر ابراهيم مرسى القبارى ع بنات غرب التعليميه 278.50 17 112107 جنى محمود عوض محمد غيط العنب ع بنات غرب التعليميه 278.50 18 112729 ريتاج كمال فتحى كمال الاخلاص لغات المشتركة غرب التعليميه 278.00 19 117588 احمد محمد السيد جمعة السلام ع بنين غرب التعليميه 277.50 20 115110 عبد الرحمن محمد عبد الفتاح انيس اميرة لطفى لغات غرب التعليميه 277.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العجمى التعليمية التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 131289 هنا قبارى جمعة حسين الهانوفيل الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 280.00 2 130302 تقى ناصر عبدالله على ابراهيم طلائع العجمى ع رسمى لغات العجمى التعليمية 280.00 3 130592 سجدة ايمن صبرى خليل كوينزالاعدادية الخاصة لغات العجمى التعليمية 279.50 4 130851 ماجدة محمد عبدالرحمن على عزام اوائل البيطاش الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 279.50 5 141716 عمر محمد زكى عبدالحميد الرشيد الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 279.50 6 131279 منة تمام شعبان سالم الهانوفيل الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 279.50 7 131045 اسراء مصباح حسين محمد معالى السلام ع الخاصة العجمى التعليمية 279.50 8 130555 رولا ايمن محمود عبدالمجيد معالى السلام الاعدادية لغات العجمى التعليمية 279.50 9 134606 جنى حسن محمد بعرور بنت الشاطئ ع م بنات العجمى التعليمية 279.00 10 133840 ندى اسامه ابراهيم عبدالرازق بلال بن رباح ع ص بنات العجمى التعليمية 279.00 11 131047 جودى تامر محمود السيد معالى السلام ع الخاصة العجمى التعليمية 279.00 12 131568 سما محمد حسن عبدالسلام الحياة الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 279.00 13 141119 فارس احمد ابراهيم محمد الفيروز الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 278.50 14 134641 حنين طارق مرسى العيسوى بنت الشاطئ ع م بنات العجمى التعليمية 278.50 15 130575 جنى السيد محمد عبدالمجيد سالم كوينزالاعدادية الخاصة لغات العجمى التعليمية 278.00 16 131351 ياسمين علاءالدين محمد بيومى الهانوفيل 2 الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 278.00 17 131614 هنا محمد منصور محمد نور الحياة الاعدادية الخاصة العجمى التعليمية 278.00 18 130591 زينة محمد حسن عبدالحليم رزق كوينزالاعدادية الخاصة لغات العجمى التعليمية 278.00 19 130600 مريم صفوت محمد ابوزيد كوينزالاعدادية الخاصة لغات العجمى التعليمية 278.00 20 130638 هنا هانى محمد محمد على البريطانية الاعدادية الخاصة لغات العجمى التعليمية 278.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزه أول التعليميه التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 173852 جودى محمد نبيل بدوى الاقبال الاعدادية لغات – السرايا المنتزه أول التعليميه 280.00 2 172069 عبدالرحمن محمد عادل محمد مكى الفضالى الاعدادية الرسمية لغات المنتزه أول التعليميه 280.00 3 169783 حبيبه محمد محمد شعبان ابراهيم رضوان المدينة المنورة الاعدادية الخاصة بنات المنتزه أول التعليميه 280.00 4 170591 يسر السيد شحاته السيد ابراهيم اجيال الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 280.00 5 175241 جمانه محمد كمال خميس قناوى الاقبال الاعدادية لغات – أبيس المنتزه أول التعليميه 280.00 6 171166 عمرو صابر احمد حافظ على الاقبال القومية الاعدادية (عربى) – أبيس المنتزه أول التعليميه 280.00 7 170148 فريده خالد محمد عبدالفتاح حسن عرب السيدة خديجة الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 280.00 8 170153 مريم على عبدالمنعم على رمضان السيدة خديجة الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 280.00 9 175277 رنيم احمد محمد السيد عصفور الاقبال الاعدادية لغات – أبيس المنتزه أول التعليميه 280.00 10 170427 اياد محمد احمد محمد مرسى اجيال الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 280.00 11 172022 يوسف احمد السيد يادم ابوبكر الصديق الاعدادية الرسمية لغات المنتزه أول التعليميه 280.00 12 170766 ريتاج محمد منصور سعد خليف معالى الشوادفى الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 279.50 13 172052 احمد محمد فوزى اسماعيل عبدالباقى الفضالى الاعدادية الرسمية لغات المنتزه أول التعليميه 279.50 14 174362 يس كرم الله يس فرج جلال كلية النصر الاعدادية – فيكتوريا – لغات المنتزه أول التعليميه 279.50 15 173854 جونير هانى ابراهيم بخيت فرج شنوده الاقبال الاعدادية لغات – السرايا المنتزه أول التعليميه 279.50 16 170540 سما اسماعيل محمد السيد رفاعى اجيال الاعدادية الخاصة المنتزه أول التعليميه 279.50 17 170830 جيلان يسرى محمد شعبان احمد الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا المنتزه أول التعليميه 279.50 18 170880 شهد جلال جابر احمد بدوى الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا المنتزه أول التعليميه 279.50 19 170887 فرح معتز محمد عبدالمعبود حسين الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا المنتزه أول التعليميه 279.50 20 158103 اروى ابراهيم رضوان ابراهيم سليمان احمد فتحى سرور الاعدادية الرسمية المنتزه أول التعليميه 279.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزة ثان التعليمية التعليمية

م الجلوس اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 198425 تامر رمضان صابر عبدالرحمن عقبه بن نافع ع ص مشترك المنتزة ثان التعليمية 280.00 2 201536 معاذ ابراهيم ابراهيم ابوالسعيد بريليانس ع الخاصه لغات المنتزة ثان التعليمية 280.00 3 202130 ندى صالح عباس عبدالصبور نوح ليدرز ع الخاصه لغات المنتزة ثان التعليمية 280.00 4 200352 عمر وليد على عبدالمنعم ابوالحسن مهران الياسمين ع الخاصه عربى المنتزة ثان التعليمية 280.00 5 201397 جودى محمد سعيد محمد عبد المنعم بريليانس العالميه ع الخاصه لغات بنات المنتزة ثان التعليمية 280.00 6 201940 عبدالرحمن جمال عبدالمنصف محمود موسى فيوتشر ع الخاصه لغات المنتزة ثان التعليمية 280.00 7 201963 كنزى محمد صبرى توفيق محمود شعبان فيوتشر ع الخاصه لغات المنتزة ثان التعليمية 280.00 8 193655 منه احمد فتحى محمد السيد الزعيم السادات ع ص بنات المنتزة ثان التعليمية 279.50 9 190339 يوسف حاتم محمد فوزى عبدالله الرفاعى الزعيم السادات ع م بنين المنتزة ثان التعليمية 279.50 10 199306 سما محمود احمد مختار احمد ابراهيم امينه السعيد ت لغات المنتزة ثان التعليمية 279.50 11 200193 الاء احمد سالم السيد اسماعيل القادسيه ع الخاصه عربى المنتزة ثان التعليمية 279.00 12 200503 محمد احمد محمد سعد ابراهيم بريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنين المنتزة ثان التعليمية 279.00 13 200513 مصطفى احمد محمد السيد متولى شتا بريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنين المنتزة ثان التعليمية 279.00 14 194632 ملك محمد احمد ابراهيم المخبزى رفعت المحجوب ع ص بنات المنتزة ثان التعليمية 279.00 15 195406 ملك محمد فوزى محمد عباس عبدالخالق حسونه ع ص بنات المنتزة ثان التعليمية 279.00 16 195412 ملك هانى ماضى طه عبدالسلام عبدالخالق حسونه ع ص بنات المنتزة ثان التعليمية 279.00 17 195425 منه محمد عاطف محمد مصباح عبدالخالق حسونه ع ص بنات المنتزة ثان التعليمية 279.00 18 201574 وسام محمد شريف مصطفى البحراوى بريليانس ع الخاصه لغات المنتزة ثان التعليمية 279.00 19 191594 عبدالرحمن محمود خليفه سرور طارق بن زياد ع ص بنين المنتزة ثان التعليمية 279.00 20 200362 مروان عبدالقادر السيد محمد ابورحاب الياسمين ع الخاصه عربى المنتزة ثان التعليمية 279.00

وفي النهاية،،، جريدة البديل تتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024 برقم الجلوس أو الاسم فقط، كما ونثمن الجهود المستمرة للجهات المعنية في ضمان عمليات التصحيح بكفاءة وشفافية.