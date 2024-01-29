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ازاي تعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 الترم الأول برقم الجلوس أو الاسم فقط؟

مواقع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم فقط ورقم الجلوس

محمد مجديمنذ 26 دقيقة
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نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في أقل من 48 ساعة..

نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث يعيش طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار، حيث تجري الآن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بعناية فائقة، ليحصل كل طالب على حقه كاملاً، ضمن أعمال امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي، بالفصل الدراسي الأول، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أن هذه العمليات تتم بكل دقة وعناية، بهدف ضمان توفير نتائج عادلة ودقيقة للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024

قاد الدكتور عربي أبوزيد، مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، جهودًا مستمرة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات، حيث قام بجولات تفقدية دقيقة للتأكد من أن لجان التصحيح تقوم بعملها بانضباط وفعالية، وبالإضافة إلى ذلك، أشاد بتنظيم وانضباط لجان النظام والمراقبة التي تقوم بمتابعة عمليات التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة دقيقة لعمليات تقدير الدرجات وضمان تكافؤ الفرص للطلاب ضمن نتيجة تالتة اعدادي الاسكندرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية بالاسم فقط أو رقم الجلوس

من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسكندرية الترم الاول عبر موقع موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية في الساعات القليلة القادمة، ومن المرجح أن يتم اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم خلال 48 ساعة، حيث واشكت عمليات التقدير والتصحيح على الانتهاء، بوذلك تكون رسمياً في الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري.

عادة ما يتم إعلان نتيجة اعدادية الإسكندرية فور انتهاء الامتحانات بحوالي خمسة أيام فقط، حيث تتم أعمال التقدير والتصحيح أول بأول.

www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس

ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى هذه اللحظة بفارغ الصبر، لحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالإسم فقط تظل هذه الفترة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل، لتحقيق أفضل النتائج بناء على مجموع الفصلين.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية

هناك 3 مواقع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 الاسكندرية وهي:- موقع نتيجة دوت نت أو موقع اليوم السابع أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

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وفيما يلي قائمة بأسماء الأوائل على مستوى الإدارات للعام الماضي:

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
124901مريم احمد فتحى عطية العقادالهلالية الخاصة المشتركة لغاتشرق التعليميه280.00
23210احمد محمد احمد محمد حافظد. محمد حافظ غانم الرسمية بنين عربيشرق التعليميه280.00
322413بسنت اشرف سيد محمد عمرمصطفي النجار ع رسمي لغات بناتشرق التعليميه280.00
420212ندى ياسر غريب عبد العظيم الشمارقهالصالحية ع بناتشرق التعليميه280.00
522292ملك على السيد ابراهيم عطيهبدر ثروت ع بنات الخاصةشرق التعليميه279.50
610801احمد حاتم ابراهيم حامد القليوبىجمعية سيدي جابر ع بنين لغاتشرق التعليميه279.50
717211ريناد مصطفى عبد الحميد محمد جمعهيوسف الشاذلي ع بناتشرق التعليميه279.50
822502سما سعيد رمضان طه على زهرانمصطفي النجار ع رسمي لغات بناتشرق التعليميه279.50
923037منه الله محمد خليفه صديق خليفهسموحة ع الرسمية لغات بناتشرق التعليميه279.50
101122البراء محمد متولي فراج ابورحابعبدالله النديم الاعدادية بنينشرق التعليميه279.00
1117251لوجينا محمد على السيد احمد مسعوديوسف الشاذلي ع بناتشرق التعليميه279.00
1223146رودينا محمد احمد محمد عبدربهمحمد زهران ع الرسمية لغات بناتشرق التعليميه279.00
131674مؤمن اشرف سعد محمد امينعبدالله النديم الاعدادية بنينشرق التعليميه279.00
1418847ملك مصطفى عبد الحميد اسماعيل ابراهيمفاطمة عنان ع بناتشرق التعليميه279.00
159417يوسف اسلام محمد عبد المجيد عبد الحميد داودمحمد زهران الرسمية لغات بنينشرق التعليميه279.00
1614606نورا هانى حسين محمدى يوسفحورس الاعدادية المشتركةشرق التعليميه278.50
179239اياد عمرو ابراهيم احمد محمد علىمحمد زهران الرسمية لغات بنينشرق التعليميه278.50
186937صلاح الدين محمد صلاح الدين ابراهيم محمدارض العوايد ع بنينشرق التعليميه278.50
1916952هاجر احمد فتحى على عطيهفاطمة الزهراء ع بناتشرق التعليميه278.50
2020795امل عطيه محمد حسين الطوخىيحي باشا ع بناتشرق التعليميه278.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وسط التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
144880جنى خضر محمد طاهر عبد العزيزابيس10 الاعدادية المشتركةوسط التعليميه280.00
236463جنى تامر جابر محمد علي محمدمجمع علي خاطر الرسمية لغات بناتوسط التعليميه280.00
343695ريناد عمرو ابراهيم محمد محمد محمودنبوية موسى الاعدادية بناتوسط التعليميه280.00
439956محمد احمد حامد احمد رشوانالقومية العربية الاعدادية بنينوسط التعليميه279.50
544881جنى صفوت ابراهيم عبد الغنى البطاوىابيس10 الاعدادية المشتركةوسط التعليميه279.50
637868ريتاج السيد فؤاد السيد السيد عطيةالنجاح الاعدادية لغاتوسط التعليميه279.50
737166جنى محمد جابر على منصورالنصر الاعدادية لغات بناتوسط التعليميه279.00
843622جني علي مرسي عبد اللطيف سليماننبوية موسى الاعدادية بناتوسط التعليميه279.00
943726شروق فتحي حلمي يوسف يوسفنبوية موسى الاعدادية بناتوسط التعليميه279.00
1035815محمد صديق محمد عبد الكريم علىعمر بن الخطاب الرسمية لغات بنينوسط التعليميه279.00
1138698ايه ممدوح ابراهيم محمد السماديسىسانت جان انتيدوسط التعليميه278.50
1235173عمر محمد حسن علي نداالعروة الوثقى الرسمية لغات ع بنينوسط التعليميه278.50
1339015فلورينا فريد فتحى فريد سعيدراهبات الفرنسيسكانيات النبي دانيالوسط التعليميه278.50
1444924سارة خميس بشير حماده قطبابيس10 الاعدادية المشتركةوسط التعليميه278.50
1539296أبانوب سيفين شكر الله نصيف جلابابو العز الحريري الاعدادية بنينوسط التعليميه278.50
1638275نوران وائل ابراهيم عبد الوهاب احمدالفراعنة الاعدادية لغاتوسط التعليميه278.50
1737308سلمى وائل محمد عبد العزيز علامهالنصر الاعدادية لغات بناتوسط التعليميه278.50
1837349فرح مسعد عبد العزيز محمد موسىالنصر الاعدادية لغات بناتوسط التعليميه278.50
1938151جودى محمد جاد محمد جادليسية الحرية الاعدادية لغات انجليزيوسط التعليميه278.00
2036654زياد عمرو ابراهيم عبد العزيز محمدالنصر الاعدادية لغات بنينوسط التعليميه278.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الجمرك التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
161493بسمله حمدي محمود طلبه جاد الزمرانيالمرصد الإعدادية بناتالجمرك التعليميه280.00
260222مريم ماجد ميجر اسكندرسانت كاترين الإعدادية الخاصةالجمرك التعليميه280.00
361539رقية رمضان السيد كامل ابراهيمالمرصد الإعدادية بناتالجمرك التعليميه280.00
460081مارك مينا ملوكه حناسان فنسان دي بول ع لغاتالجمرك التعليميه279.50
561275جنه محمد نصر الدين محمدالأنفوشي الإعدادية بناتالجمرك التعليميه279.00
660108دنيا هيثم حنفي عبدالقادرسان فنسان دي بول ع لغاتالجمرك التعليميه279.00
761587كنزى مصطفي محمد محمدالمرصد الإعدادية بناتالجمرك التعليميه278.50
860420احمد محمود عبدالمنعم عبداللطيفالمنير الاعدادية الرسمية لغاتالجمرك التعليميه278.00
960306ترنيم خالد بدوي الاميرفاطمة الزهراء الإعدادية بناتالجمرك التعليميه278.00
1061381فاطمه السيد حسين ياقوتالأنفوشي الإعدادية بناتالجمرك التعليميه278.00
1160503جني طارق السيد محمد السيد الليثيمجمع الشهداء الرسميالجمرك التعليميه277.50
1260524رقيه محمد سعد عبد الجواد جادمجمع الشهداء الرسميالجمرك التعليميه277.50
1360277سلمي محمد انور مصطفي حسنالحجاري الأعدادية الخاصةالجمرك التعليميه277.50
1460285مهرائيل سعد اسعد ميخائيلالحجاري الأعدادية الخاصةالجمرك التعليميه277.50
1560052احمد عصام الدين احمد مختار احمد محمد شلبيسان فنسان دي بول ع لغاتالجمرك التعليميه277.50
1660092مينا فايز كامل اسكندرسان فنسان دي بول ع لغاتالجمرك التعليميه277.50
1761641ولاء محمد قبارى حسن سليمانالمرصد الإعدادية بناتالجمرك التعليميه277.50
1861449نعمه محمد على حسن علىالأنفوشي الإعدادية بناتالجمرك التعليميه277.00
1960597هاجر مصطفي احمد محمد حسن شحاتهمجمع الشهداء الرسميالجمرك التعليميه277.00
2060099ايمي محمد صلاح الدين عبدالجوادسان فنسان دي بول ع لغاتالجمرك التعليميه277.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العامريه التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
169370شهاب الدين صبحى محمد محمدالايمان الإعدادية الخاصة المشتركةالعامريه التعليميه279.00
271963سلمى حسن حامد احمدرفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بناتالعامريه التعليميه278.50
370442شروق رفعت سلمى الشطورى يوسفاسماء بنت ابي بكر الإعدادية بناتالعامريه التعليميه278.50
470985نور عزت عبد العزيز عوضالشهيد الرقيب شرطة – على جلال السيد شبانه الإعداديالعامريه التعليميه278.00
569197الاء جمال محمد محمدالسيده أم سلمه الإعدادية تجريبىالعامريه التعليميه277.50
669280ملك احمد انور خلفالسيده أم سلمه الإعدادية تجريبىالعامريه التعليميه277.50
771948رقيه عمر صلاح الدين عبد الجوادرفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بناتالعامريه التعليميه277.00
871446بسمله ياسر محمود عبد الحليم عبد الحقالانطلاق الإعدادية بناتالعامريه التعليميه277.00
971218شهد محمد احمد السيد أحمدالسيدة أم سلمة الإعدادية بناتالعامريه التعليميه277.00
1068421دنيا مصطفى شعبان عبدالفتاحالفنار الإعدادية المشتركةالعامريه التعليميه277.00
1171279مريم محمد عبدالفتاح محمودالسيدة أم سلمة الإعدادية بناتالعامريه التعليميه277.00
1269240ريتاج أشرف عبد الحميد علىالسيده أم سلمه الإعدادية تجريبىالعامريه التعليميه277.00
1372141اميرة عبد الرحمن عبد الله مرسيمحمد مرعى الإعدادية بناتالعامريه التعليميه277.00
1471975فرونيكا جورج نبيل عبدالباقىرفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بناتالعامريه التعليميه276.50
1569943منه الله محمد عبد الحكيم محمدالحسن بن الهيثم الإعدادية المشتركةالعامريه التعليميه276.50
1668714السيدة السيد عبد السلام سيد أحمدالعزة الإعدادية المشتركةالعامريه التعليميه276.50
1769484يوسف احمد محمد عبد الغنىآمون الإعدادية الخاصة المشتركةالعامريه التعليميه276.50
1871837منار سعيد توفيق ابراهيمالنهضة الإعدادية بناتالعامريه التعليميه276.50
1968771شروق محروس بركات عبد العال محمدالعزة الإعدادية المشتركةالعامريه التعليميه276.50
2068772شمس وليد محمد عبد العزيز علامالعزة الإعدادية المشتركةالعامريه التعليميه276.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة برج العرب التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
190410محمد سعد عبدالجواد عبدالحميدالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه280.00
290417محمد عبدالناصر محمود محمد ابو يوسفالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه279.50
395386ساره محمد محمود عبد الحميدنور العلم الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه279.50
490317زياد مصطفى اسماعيل عبدالوهابالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه279.50
595051حنين حمدى ابو على حساناليوسف الخاصة عربيبرج العرب التعليميه279.00
695054طوي محمد حامد الضاوياليوسف الخاصة عربيبرج العرب التعليميه279.00
795125آلآء طلعت محمد فرجحسن عباس حلمي الرسمية لغاتبرج العرب التعليميه279.00
895311بسنت محمد رشاد احمدنور العلم الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه278.50
995141حسناء عصام جاد الحسيني جادحسن عباس حلمي الرسمية لغاتبرج العرب التعليميه278.50
1097943ايثار ابراهيم محمد احمدمصرالحرية الاعدادية بناتبرج العرب التعليميه278.00
1195153شهد علي محمد عليحسن عباس حلمي الرسمية لغاتبرج العرب التعليميه278.00
1290312زياد احمد احمد عبد الوكيل تركىالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه278.00
1395176الاء محمد على محمود خلافالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه278.00
1496058منة الله محمد رجب احمدنجع عبد الرواف الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه277.50
1590182زياد عبدالحميد شعبان عبدالحميد جروانحسن عباس حلمي الرسمية لغاتبرج العرب التعليميه277.50
1690232يوسف أحمد ربيع حسن عليحسن عباس حلمي الرسمية لغاتبرج العرب التعليميه277.50
1795922الاء عبد الرحيم محمد سليماننجع عبد الرواف الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه277.50
1898002حنين محمد عبد المولى ابراهيم ابو شادىمصرالحرية الاعدادية بناتبرج العرب التعليميه277.50
1990408محمد حمدي محمد رزيقة خضرالشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه277.00
2090733معتز احمد محمد محمد محمدنور العلم الاعدادية المشتركةبرج العرب التعليميه277.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
1111885هنا السيد محمد الصاوىكرموز ع بناتغرب التعليميه280.00
2111887هنا محمد حسن عباسكرموز ع بناتغرب التعليميه280.00
3112674جنى احمد خميس ابراهيمالزهور ع المشتركةغرب التعليميه280.00
4110668جني علي حسانين عليالاخلاص ع بناتغرب التعليميه280.00
5111456هنا علي محمد احمدالقبارى ع بناتغرب التعليميه280.00
6110052حبيبة حميدو محمد حجازىالورديان ع بناتغرب التعليميه280.00
7111856منه الله محمد عبد الجابر احمدكرموز ع بناتغرب التعليميه280.00
8115209معاذ وليد محمد كاملمدرسة الاوائل الخاصةغرب التعليميه279.50
9111991ندي عمرو خميس ابراهيمالفوزية ع بناتغرب التعليميه279.50
10117126محمود طارق احمد علىابن طولون ع بنينغرب التعليميه279.50
11112749هيا محمود ابراهيم محمدالاخلاص لغات المشتركةغرب التعليميه279.00
12111231شروق حمدى محمود احمدالقبارى ع بناتغرب التعليميه279.00
13112042شهد السيد محمد محمدالفوزية ع بناتغرب التعليميه279.00
14115152عمر احمد على محمددون بوسكو الخاصة المشتركةغرب التعليميه279.00
15115013حسام سعيد محمد محمودالنور التجريبية لغات المشتركةغرب التعليميه278.50
16110995ايه ناصر ابراهيم مرسىالقبارى ع بناتغرب التعليميه278.50
17112107جنى محمود عوض محمدغيط العنب ع بناتغرب التعليميه278.50
18112729ريتاج كمال فتحى كمالالاخلاص لغات المشتركةغرب التعليميه278.00
19117588احمد محمد السيد جمعةالسلام ع بنينغرب التعليميه277.50
20115110عبد الرحمن محمد عبد الفتاح انيساميرة لطفى لغاتغرب التعليميه277.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العجمى التعليمية التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
1131289هنا قبارى جمعة حسينالهانوفيل الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية280.00
2130302تقى ناصر عبدالله على ابراهيمطلائع العجمى ع رسمى لغاتالعجمى التعليمية280.00
3130592سجدة ايمن صبرى خليلكوينزالاعدادية الخاصة لغاتالعجمى التعليمية279.50
4130851ماجدة محمد عبدالرحمن على عزاماوائل البيطاش الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية279.50
5141716عمر محمد زكى عبدالحميدالرشيد الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية279.50
6131279منة تمام شعبان سالمالهانوفيل الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية279.50
7131045اسراء مصباح حسين محمدمعالى السلام ع الخاصةالعجمى التعليمية279.50
8130555رولا ايمن محمود عبدالمجيدمعالى السلام الاعدادية لغاتالعجمى التعليمية279.50
9134606جنى حسن محمد بعروربنت الشاطئ ع م بناتالعجمى التعليمية279.00
10133840ندى اسامه ابراهيم عبدالرازقبلال بن رباح ع ص بناتالعجمى التعليمية279.00
11131047جودى تامر محمود السيدمعالى السلام ع الخاصةالعجمى التعليمية279.00
12131568سما محمد حسن عبدالسلامالحياة الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية279.00
13141119فارس احمد ابراهيم محمدالفيروز الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية278.50
14134641حنين طارق مرسى العيسوىبنت الشاطئ ع م بناتالعجمى التعليمية278.50
15130575جنى السيد محمد عبدالمجيد سالمكوينزالاعدادية الخاصة لغاتالعجمى التعليمية278.00
16131351ياسمين علاءالدين محمد بيومىالهانوفيل 2 الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية278.00
17131614هنا محمد منصور محمدنور الحياة الاعدادية الخاصةالعجمى التعليمية278.00
18130591زينة محمد حسن عبدالحليم رزقكوينزالاعدادية الخاصة لغاتالعجمى التعليمية278.00
19130600مريم صفوت محمد ابوزيدكوينزالاعدادية الخاصة لغاتالعجمى التعليمية278.00
20130638هنا هانى محمد محمد علىالبريطانية الاعدادية الخاصة لغاتالعجمى التعليمية278.00

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزه أول التعليميه التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
1173852جودى محمد نبيل بدوىالاقبال الاعدادية لغات – السراياالمنتزه أول التعليميه280.00
2172069عبدالرحمن محمد عادل محمد مكىالفضالى الاعدادية الرسمية لغاتالمنتزه أول التعليميه280.00
3169783حبيبه محمد محمد شعبان ابراهيم رضوانالمدينة المنورة الاعدادية الخاصة بناتالمنتزه أول التعليميه280.00
4170591يسر السيد شحاته السيد ابراهيماجيال الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه280.00
5175241جمانه محمد كمال خميس قناوىالاقبال الاعدادية لغات – أبيسالمنتزه أول التعليميه280.00
6171166عمرو صابر احمد حافظ علىالاقبال القومية الاعدادية (عربى) – أبيسالمنتزه أول التعليميه280.00
7170148فريده خالد محمد عبدالفتاح حسن عربالسيدة خديجة الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه280.00
8170153مريم على عبدالمنعم على رمضانالسيدة خديجة الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه280.00
9175277رنيم احمد محمد السيد عصفورالاقبال الاعدادية لغات – أبيسالمنتزه أول التعليميه280.00
10170427اياد محمد احمد محمد مرسىاجيال الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه280.00
11172022يوسف احمد السيد يادمابوبكر الصديق الاعدادية الرسمية لغاتالمنتزه أول التعليميه280.00
12170766ريتاج محمد منصور سعد خليفمعالى الشوادفى الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه279.50
13172052احمد محمد فوزى اسماعيل عبدالباقىالفضالى الاعدادية الرسمية لغاتالمنتزه أول التعليميه279.50
14174362يس كرم الله يس فرج جلالكلية النصر الاعدادية – فيكتوريا – لغاتالمنتزه أول التعليميه279.50
15173854جونير هانى ابراهيم بخيت فرج شنودهالاقبال الاعدادية لغات – السراياالمنتزه أول التعليميه279.50
16170540سما اسماعيل محمد السيد رفاعىاجيال الاعدادية الخاصةالمنتزه أول التعليميه279.50
17170830جيلان يسرى محمد شعبان احمدالأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السراياالمنتزه أول التعليميه279.50
18170880شهد جلال جابر احمد بدوىالأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السراياالمنتزه أول التعليميه279.50
19170887فرح معتز محمد عبدالمعبود حسينالأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السراياالمنتزه أول التعليميه279.50
20158103اروى ابراهيم رضوان ابراهيم سليماناحمد فتحى سرور الاعدادية الرسميةالمنتزه أول التعليميه279.50

اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزة ثان التعليمية التعليمية

مالجلوساسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع 
1198425تامر رمضان صابر عبدالرحمنعقبه بن نافع ع ص مشتركالمنتزة ثان التعليمية280.00
2201536معاذ ابراهيم ابراهيم ابوالسعيدبريليانس ع الخاصه لغاتالمنتزة ثان التعليمية280.00
3202130ندى صالح عباس عبدالصبور نوحليدرز ع الخاصه لغاتالمنتزة ثان التعليمية280.00
4200352عمر وليد على عبدالمنعم ابوالحسن مهرانالياسمين ع الخاصه عربىالمنتزة ثان التعليمية280.00
5201397جودى محمد سعيد محمد عبد المنعمبريليانس العالميه ع الخاصه لغات بناتالمنتزة ثان التعليمية280.00
6201940عبدالرحمن جمال عبدالمنصف محمود موسىفيوتشر ع الخاصه لغاتالمنتزة ثان التعليمية280.00
7201963كنزى محمد صبرى توفيق محمود شعبانفيوتشر ع الخاصه لغاتالمنتزة ثان التعليمية280.00
8193655منه احمد فتحى محمد السيدالزعيم السادات ع ص بناتالمنتزة ثان التعليمية279.50
9190339يوسف حاتم محمد فوزى عبدالله الرفاعىالزعيم السادات ع م بنينالمنتزة ثان التعليمية279.50
10199306سما محمود احمد مختار احمد ابراهيمامينه السعيد ت لغاتالمنتزة ثان التعليمية279.50
11200193الاء احمد سالم السيد اسماعيلالقادسيه ع الخاصه عربىالمنتزة ثان التعليمية279.00
12200503محمد احمد محمد سعد ابراهيمبريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنينالمنتزة ثان التعليمية279.00
13200513مصطفى احمد محمد السيد متولى شتابريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنينالمنتزة ثان التعليمية279.00
14194632ملك محمد احمد ابراهيم المخبزىرفعت المحجوب ع ص بناتالمنتزة ثان التعليمية279.00
15195406ملك محمد فوزى محمد عباسعبدالخالق حسونه ع ص بناتالمنتزة ثان التعليمية279.00
16195412ملك هانى ماضى طه عبدالسلامعبدالخالق حسونه ع ص بناتالمنتزة ثان التعليمية279.00
17195425منه محمد عاطف محمد مصباحعبدالخالق حسونه ع ص بناتالمنتزة ثان التعليمية279.00
18201574وسام محمد شريف مصطفى البحراوىبريليانس ع الخاصه لغاتالمنتزة ثان التعليمية279.00
19191594عبدالرحمن محمود خليفه سرورطارق بن زياد ع ص بنينالمنتزة ثان التعليمية279.00
20200362مروان عبدالقادر السيد محمد ابورحابالياسمين ع الخاصه عربىالمنتزة ثان التعليمية279.00

وفي النهاية،،، جريدة البديل تتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024 برقم الجلوس أو الاسم فقط، كما ونثمن الجهود المستمرة للجهات المعنية في ضمان عمليات التصحيح بكفاءة وشفافية.

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محمد مجديمنذ 26 دقيقة
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