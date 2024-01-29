ازاي تعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 الترم الأول برقم الجلوس أو الاسم فقط؟
مواقع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم فقط ورقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسكندرية 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في أقل من 48 ساعة..
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث يعيش طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار، حيث تجري الآن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بعناية فائقة، ليحصل كل طالب على حقه كاملاً، ضمن أعمال امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي، بالفصل الدراسي الأول، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أن هذه العمليات تتم بكل دقة وعناية، بهدف ضمان توفير نتائج عادلة ودقيقة للطلاب.
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024
قاد الدكتور عربي أبوزيد، مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، جهودًا مستمرة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات، حيث قام بجولات تفقدية دقيقة للتأكد من أن لجان التصحيح تقوم بعملها بانضباط وفعالية، وبالإضافة إلى ذلك، أشاد بتنظيم وانضباط لجان النظام والمراقبة التي تقوم بمتابعة عمليات التصحيح.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس
تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة دقيقة لعمليات تقدير الدرجات وضمان تكافؤ الفرص للطلاب ضمن نتيجة تالتة اعدادي الاسكندرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية بالاسم فقط أو رقم الجلوس
من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسكندرية الترم الاول عبر موقع موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية في الساعات القليلة القادمة، ومن المرجح أن يتم اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم خلال 48 ساعة، حيث واشكت عمليات التقدير والتصحيح على الانتهاء، بوذلك تكون رسمياً في الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري.
عادة ما يتم إعلان نتيجة اعدادية الإسكندرية فور انتهاء الامتحانات بحوالي خمسة أيام فقط، حيث تتم أعمال التقدير والتصحيح أول بأول.
www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس
ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى هذه اللحظة بفارغ الصبر، لحظة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالإسم فقط تظل هذه الفترة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل، لتحقيق أفضل النتائج بناء على مجموع الفصلين.
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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية
هناك 3 مواقع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 الاسكندرية وهي:- موقع نتيجة دوت نت أو موقع اليوم السابع أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
- الذهاب في البداية الي بوابة التعليم الاساسي المعروف بموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية البوابة الإلكترونية – أو الانتقال الي موقع نتيجة نت – أو الانتقال إلى موقع اليوم السابع فور ظهورها.
- واختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي.
- والنقر علي زر الاستعلام عن النتائج.
- يتم إدخال جميع المعلومات الشخصية ومنها رقم الجلوس أو اسم الطالب، قم بإدخال هذه المعلومات بدقة.
- الضغط في النهاية علي زر البحث.
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وفيما يلي قائمة بأسماء الأوائل على مستوى الإدارات للعام الماضي:
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|24901
|مريم احمد فتحى عطية العقاد
|الهلالية الخاصة المشتركة لغات
|شرق التعليميه
|280.00
|2
|3210
|احمد محمد احمد محمد حافظ
|د. محمد حافظ غانم الرسمية بنين عربي
|شرق التعليميه
|280.00
|3
|22413
|بسنت اشرف سيد محمد عمر
|مصطفي النجار ع رسمي لغات بنات
|شرق التعليميه
|280.00
|4
|20212
|ندى ياسر غريب عبد العظيم الشمارقه
|الصالحية ع بنات
|شرق التعليميه
|280.00
|5
|22292
|ملك على السيد ابراهيم عطيه
|بدر ثروت ع بنات الخاصة
|شرق التعليميه
|279.50
|6
|10801
|احمد حاتم ابراهيم حامد القليوبى
|جمعية سيدي جابر ع بنين لغات
|شرق التعليميه
|279.50
|7
|17211
|ريناد مصطفى عبد الحميد محمد جمعه
|يوسف الشاذلي ع بنات
|شرق التعليميه
|279.50
|8
|22502
|سما سعيد رمضان طه على زهران
|مصطفي النجار ع رسمي لغات بنات
|شرق التعليميه
|279.50
|9
|23037
|منه الله محمد خليفه صديق خليفه
|سموحة ع الرسمية لغات بنات
|شرق التعليميه
|279.50
|10
|1122
|البراء محمد متولي فراج ابورحاب
|عبدالله النديم الاعدادية بنين
|شرق التعليميه
|279.00
|11
|17251
|لوجينا محمد على السيد احمد مسعود
|يوسف الشاذلي ع بنات
|شرق التعليميه
|279.00
|12
|23146
|رودينا محمد احمد محمد عبدربه
|محمد زهران ع الرسمية لغات بنات
|شرق التعليميه
|279.00
|13
|1674
|مؤمن اشرف سعد محمد امين
|عبدالله النديم الاعدادية بنين
|شرق التعليميه
|279.00
|14
|18847
|ملك مصطفى عبد الحميد اسماعيل ابراهيم
|فاطمة عنان ع بنات
|شرق التعليميه
|279.00
|15
|9417
|يوسف اسلام محمد عبد المجيد عبد الحميد داود
|محمد زهران الرسمية لغات بنين
|شرق التعليميه
|279.00
|16
|14606
|نورا هانى حسين محمدى يوسف
|حورس الاعدادية المشتركة
|شرق التعليميه
|278.50
|17
|9239
|اياد عمرو ابراهيم احمد محمد على
|محمد زهران الرسمية لغات بنين
|شرق التعليميه
|278.50
|18
|6937
|صلاح الدين محمد صلاح الدين ابراهيم محمد
|ارض العوايد ع بنين
|شرق التعليميه
|278.50
|19
|16952
|هاجر احمد فتحى على عطيه
|فاطمة الزهراء ع بنات
|شرق التعليميه
|278.50
|20
|20795
|امل عطيه محمد حسين الطوخى
|يحي باشا ع بنات
|شرق التعليميه
|278.50
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة وسط التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|44880
|جنى خضر محمد طاهر عبد العزيز
|ابيس10 الاعدادية المشتركة
|وسط التعليميه
|280.00
|2
|36463
|جنى تامر جابر محمد علي محمد
|مجمع علي خاطر الرسمية لغات بنات
|وسط التعليميه
|280.00
|3
|43695
|ريناد عمرو ابراهيم محمد محمد محمود
|نبوية موسى الاعدادية بنات
|وسط التعليميه
|280.00
|4
|39956
|محمد احمد حامد احمد رشوان
|القومية العربية الاعدادية بنين
|وسط التعليميه
|279.50
|5
|44881
|جنى صفوت ابراهيم عبد الغنى البطاوى
|ابيس10 الاعدادية المشتركة
|وسط التعليميه
|279.50
|6
|37868
|ريتاج السيد فؤاد السيد السيد عطية
|النجاح الاعدادية لغات
|وسط التعليميه
|279.50
|7
|37166
|جنى محمد جابر على منصور
|النصر الاعدادية لغات بنات
|وسط التعليميه
|279.00
|8
|43622
|جني علي مرسي عبد اللطيف سليمان
|نبوية موسى الاعدادية بنات
|وسط التعليميه
|279.00
|9
|43726
|شروق فتحي حلمي يوسف يوسف
|نبوية موسى الاعدادية بنات
|وسط التعليميه
|279.00
|10
|35815
|محمد صديق محمد عبد الكريم على
|عمر بن الخطاب الرسمية لغات بنين
|وسط التعليميه
|279.00
|11
|38698
|ايه ممدوح ابراهيم محمد السماديسى
|سانت جان انتيد
|وسط التعليميه
|278.50
|12
|35173
|عمر محمد حسن علي ندا
|العروة الوثقى الرسمية لغات ع بنين
|وسط التعليميه
|278.50
|13
|39015
|فلورينا فريد فتحى فريد سعيد
|راهبات الفرنسيسكانيات النبي دانيال
|وسط التعليميه
|278.50
|14
|44924
|سارة خميس بشير حماده قطب
|ابيس10 الاعدادية المشتركة
|وسط التعليميه
|278.50
|15
|39296
|أبانوب سيفين شكر الله نصيف جلاب
|ابو العز الحريري الاعدادية بنين
|وسط التعليميه
|278.50
|16
|38275
|نوران وائل ابراهيم عبد الوهاب احمد
|الفراعنة الاعدادية لغات
|وسط التعليميه
|278.50
|17
|37308
|سلمى وائل محمد عبد العزيز علامه
|النصر الاعدادية لغات بنات
|وسط التعليميه
|278.50
|18
|37349
|فرح مسعد عبد العزيز محمد موسى
|النصر الاعدادية لغات بنات
|وسط التعليميه
|278.50
|19
|38151
|جودى محمد جاد محمد جاد
|ليسية الحرية الاعدادية لغات انجليزي
|وسط التعليميه
|278.00
|20
|36654
|زياد عمرو ابراهيم عبد العزيز محمد
|النصر الاعدادية لغات بنين
|وسط التعليميه
|278.00
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الجمرك التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|61493
|بسمله حمدي محمود طلبه جاد الزمراني
|المرصد الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|280.00
|2
|60222
|مريم ماجد ميجر اسكندر
|سانت كاترين الإعدادية الخاصة
|الجمرك التعليميه
|280.00
|3
|61539
|رقية رمضان السيد كامل ابراهيم
|المرصد الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|280.00
|4
|60081
|مارك مينا ملوكه حنا
|سان فنسان دي بول ع لغات
|الجمرك التعليميه
|279.50
|5
|61275
|جنه محمد نصر الدين محمد
|الأنفوشي الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|279.00
|6
|60108
|دنيا هيثم حنفي عبدالقادر
|سان فنسان دي بول ع لغات
|الجمرك التعليميه
|279.00
|7
|61587
|كنزى مصطفي محمد محمد
|المرصد الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|278.50
|8
|60420
|احمد محمود عبدالمنعم عبداللطيف
|المنير الاعدادية الرسمية لغات
|الجمرك التعليميه
|278.00
|9
|60306
|ترنيم خالد بدوي الامير
|فاطمة الزهراء الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|278.00
|10
|61381
|فاطمه السيد حسين ياقوت
|الأنفوشي الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|278.00
|11
|60503
|جني طارق السيد محمد السيد الليثي
|مجمع الشهداء الرسمي
|الجمرك التعليميه
|277.50
|12
|60524
|رقيه محمد سعد عبد الجواد جاد
|مجمع الشهداء الرسمي
|الجمرك التعليميه
|277.50
|13
|60277
|سلمي محمد انور مصطفي حسن
|الحجاري الأعدادية الخاصة
|الجمرك التعليميه
|277.50
|14
|60285
|مهرائيل سعد اسعد ميخائيل
|الحجاري الأعدادية الخاصة
|الجمرك التعليميه
|277.50
|15
|60052
|احمد عصام الدين احمد مختار احمد محمد شلبي
|سان فنسان دي بول ع لغات
|الجمرك التعليميه
|277.50
|16
|60092
|مينا فايز كامل اسكندر
|سان فنسان دي بول ع لغات
|الجمرك التعليميه
|277.50
|17
|61641
|ولاء محمد قبارى حسن سليمان
|المرصد الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|277.50
|18
|61449
|نعمه محمد على حسن على
|الأنفوشي الإعدادية بنات
|الجمرك التعليميه
|277.00
|19
|60597
|هاجر مصطفي احمد محمد حسن شحاته
|مجمع الشهداء الرسمي
|الجمرك التعليميه
|277.00
|20
|60099
|ايمي محمد صلاح الدين عبدالجواد
|سان فنسان دي بول ع لغات
|الجمرك التعليميه
|277.00
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العامريه التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|69370
|شهاب الدين صبحى محمد محمد
|الايمان الإعدادية الخاصة المشتركة
|العامريه التعليميه
|279.00
|2
|71963
|سلمى حسن حامد احمد
|رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات
|العامريه التعليميه
|278.50
|3
|70442
|شروق رفعت سلمى الشطورى يوسف
|اسماء بنت ابي بكر الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|278.50
|4
|70985
|نور عزت عبد العزيز عوض
|الشهيد الرقيب شرطة – على جلال السيد شبانه الإعدادي
|العامريه التعليميه
|278.00
|5
|69197
|الاء جمال محمد محمد
|السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى
|العامريه التعليميه
|277.50
|6
|69280
|ملك احمد انور خلف
|السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى
|العامريه التعليميه
|277.50
|7
|71948
|رقيه عمر صلاح الدين عبد الجواد
|رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات
|العامريه التعليميه
|277.00
|8
|71446
|بسمله ياسر محمود عبد الحليم عبد الحق
|الانطلاق الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|277.00
|9
|71218
|شهد محمد احمد السيد أحمد
|السيدة أم سلمة الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|277.00
|10
|68421
|دنيا مصطفى شعبان عبدالفتاح
|الفنار الإعدادية المشتركة
|العامريه التعليميه
|277.00
|11
|71279
|مريم محمد عبدالفتاح محمود
|السيدة أم سلمة الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|277.00
|12
|69240
|ريتاج أشرف عبد الحميد على
|السيده أم سلمه الإعدادية تجريبى
|العامريه التعليميه
|277.00
|13
|72141
|اميرة عبد الرحمن عبد الله مرسي
|محمد مرعى الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|277.00
|14
|71975
|فرونيكا جورج نبيل عبدالباقى
|رفيدة الاسلمية الإعدادية لغات بنات
|العامريه التعليميه
|276.50
|15
|69943
|منه الله محمد عبد الحكيم محمد
|الحسن بن الهيثم الإعدادية المشتركة
|العامريه التعليميه
|276.50
|16
|68714
|السيدة السيد عبد السلام سيد أحمد
|العزة الإعدادية المشتركة
|العامريه التعليميه
|276.50
|17
|69484
|يوسف احمد محمد عبد الغنى
|آمون الإعدادية الخاصة المشتركة
|العامريه التعليميه
|276.50
|18
|71837
|منار سعيد توفيق ابراهيم
|النهضة الإعدادية بنات
|العامريه التعليميه
|276.50
|19
|68771
|شروق محروس بركات عبد العال محمد
|العزة الإعدادية المشتركة
|العامريه التعليميه
|276.50
|20
|68772
|شمس وليد محمد عبد العزيز علام
|العزة الإعدادية المشتركة
|العامريه التعليميه
|276.50
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة برج العرب التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|90410
|محمد سعد عبدالجواد عبدالحميد
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|280.00
|2
|90417
|محمد عبدالناصر محمود محمد ابو يوسف
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|279.50
|3
|95386
|ساره محمد محمود عبد الحميد
|نور العلم الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|279.50
|4
|90317
|زياد مصطفى اسماعيل عبدالوهاب
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|279.50
|5
|95051
|حنين حمدى ابو على حسان
|اليوسف الخاصة عربي
|برج العرب التعليميه
|279.00
|6
|95054
|طوي محمد حامد الضاوي
|اليوسف الخاصة عربي
|برج العرب التعليميه
|279.00
|7
|95125
|آلآء طلعت محمد فرج
|حسن عباس حلمي الرسمية لغات
|برج العرب التعليميه
|279.00
|8
|95311
|بسنت محمد رشاد احمد
|نور العلم الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|278.50
|9
|95141
|حسناء عصام جاد الحسيني جاد
|حسن عباس حلمي الرسمية لغات
|برج العرب التعليميه
|278.50
|10
|97943
|ايثار ابراهيم محمد احمد
|مصرالحرية الاعدادية بنات
|برج العرب التعليميه
|278.00
|11
|95153
|شهد علي محمد علي
|حسن عباس حلمي الرسمية لغات
|برج العرب التعليميه
|278.00
|12
|90312
|زياد احمد احمد عبد الوكيل تركى
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|278.00
|13
|95176
|الاء محمد على محمود خلاف
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|278.00
|14
|96058
|منة الله محمد رجب احمد
|نجع عبد الرواف الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|277.50
|15
|90182
|زياد عبدالحميد شعبان عبدالحميد جروان
|حسن عباس حلمي الرسمية لغات
|برج العرب التعليميه
|277.50
|16
|90232
|يوسف أحمد ربيع حسن علي
|حسن عباس حلمي الرسمية لغات
|برج العرب التعليميه
|277.50
|17
|95922
|الاء عبد الرحيم محمد سليمان
|نجع عبد الرواف الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|277.50
|18
|98002
|حنين محمد عبد المولى ابراهيم ابو شادى
|مصرالحرية الاعدادية بنات
|برج العرب التعليميه
|277.50
|19
|90408
|محمد حمدي محمد رزيقة خضر
|الشهيد مهيد الهواري الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|277.00
|20
|90733
|معتز احمد محمد محمد محمد
|نور العلم الاعدادية المشتركة
|برج العرب التعليميه
|277.00
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|111885
|هنا السيد محمد الصاوى
|كرموز ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|2
|111887
|هنا محمد حسن عباس
|كرموز ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|3
|112674
|جنى احمد خميس ابراهيم
|الزهور ع المشتركة
|غرب التعليميه
|280.00
|4
|110668
|جني علي حسانين علي
|الاخلاص ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|5
|111456
|هنا علي محمد احمد
|القبارى ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|6
|110052
|حبيبة حميدو محمد حجازى
|الورديان ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|7
|111856
|منه الله محمد عبد الجابر احمد
|كرموز ع بنات
|غرب التعليميه
|280.00
|8
|115209
|معاذ وليد محمد كامل
|مدرسة الاوائل الخاصة
|غرب التعليميه
|279.50
|9
|111991
|ندي عمرو خميس ابراهيم
|الفوزية ع بنات
|غرب التعليميه
|279.50
|10
|117126
|محمود طارق احمد على
|ابن طولون ع بنين
|غرب التعليميه
|279.50
|11
|112749
|هيا محمود ابراهيم محمد
|الاخلاص لغات المشتركة
|غرب التعليميه
|279.00
|12
|111231
|شروق حمدى محمود احمد
|القبارى ع بنات
|غرب التعليميه
|279.00
|13
|112042
|شهد السيد محمد محمد
|الفوزية ع بنات
|غرب التعليميه
|279.00
|14
|115152
|عمر احمد على محمد
|دون بوسكو الخاصة المشتركة
|غرب التعليميه
|279.00
|15
|115013
|حسام سعيد محمد محمود
|النور التجريبية لغات المشتركة
|غرب التعليميه
|278.50
|16
|110995
|ايه ناصر ابراهيم مرسى
|القبارى ع بنات
|غرب التعليميه
|278.50
|17
|112107
|جنى محمود عوض محمد
|غيط العنب ع بنات
|غرب التعليميه
|278.50
|18
|112729
|ريتاج كمال فتحى كمال
|الاخلاص لغات المشتركة
|غرب التعليميه
|278.00
|19
|117588
|احمد محمد السيد جمعة
|السلام ع بنين
|غرب التعليميه
|277.50
|20
|115110
|عبد الرحمن محمد عبد الفتاح انيس
|اميرة لطفى لغات
|غرب التعليميه
|277.50
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العجمى التعليمية التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|131289
|هنا قبارى جمعة حسين
|الهانوفيل الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|280.00
|2
|130302
|تقى ناصر عبدالله على ابراهيم
|طلائع العجمى ع رسمى لغات
|العجمى التعليمية
|280.00
|3
|130592
|سجدة ايمن صبرى خليل
|كوينزالاعدادية الخاصة لغات
|العجمى التعليمية
|279.50
|4
|130851
|ماجدة محمد عبدالرحمن على عزام
|اوائل البيطاش الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.50
|5
|141716
|عمر محمد زكى عبدالحميد
|الرشيد الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.50
|6
|131279
|منة تمام شعبان سالم
|الهانوفيل الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.50
|7
|131045
|اسراء مصباح حسين محمد
|معالى السلام ع الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.50
|8
|130555
|رولا ايمن محمود عبدالمجيد
|معالى السلام الاعدادية لغات
|العجمى التعليمية
|279.50
|9
|134606
|جنى حسن محمد بعرور
|بنت الشاطئ ع م بنات
|العجمى التعليمية
|279.00
|10
|133840
|ندى اسامه ابراهيم عبدالرازق
|بلال بن رباح ع ص بنات
|العجمى التعليمية
|279.00
|11
|131047
|جودى تامر محمود السيد
|معالى السلام ع الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.00
|12
|131568
|سما محمد حسن عبدالسلام
|الحياة الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|279.00
|13
|141119
|فارس احمد ابراهيم محمد
|الفيروز الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|278.50
|14
|134641
|حنين طارق مرسى العيسوى
|بنت الشاطئ ع م بنات
|العجمى التعليمية
|278.50
|15
|130575
|جنى السيد محمد عبدالمجيد سالم
|كوينزالاعدادية الخاصة لغات
|العجمى التعليمية
|278.00
|16
|131351
|ياسمين علاءالدين محمد بيومى
|الهانوفيل 2 الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|278.00
|17
|131614
|هنا محمد منصور محمد
|نور الحياة الاعدادية الخاصة
|العجمى التعليمية
|278.00
|18
|130591
|زينة محمد حسن عبدالحليم رزق
|كوينزالاعدادية الخاصة لغات
|العجمى التعليمية
|278.00
|19
|130600
|مريم صفوت محمد ابوزيد
|كوينزالاعدادية الخاصة لغات
|العجمى التعليمية
|278.00
|20
|130638
|هنا هانى محمد محمد على
|البريطانية الاعدادية الخاصة لغات
|العجمى التعليمية
|278.00
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزه أول التعليميه التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|173852
|جودى محمد نبيل بدوى
|الاقبال الاعدادية لغات – السرايا
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|2
|172069
|عبدالرحمن محمد عادل محمد مكى
|الفضالى الاعدادية الرسمية لغات
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|3
|169783
|حبيبه محمد محمد شعبان ابراهيم رضوان
|المدينة المنورة الاعدادية الخاصة بنات
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|4
|170591
|يسر السيد شحاته السيد ابراهيم
|اجيال الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|5
|175241
|جمانه محمد كمال خميس قناوى
|الاقبال الاعدادية لغات – أبيس
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|6
|171166
|عمرو صابر احمد حافظ على
|الاقبال القومية الاعدادية (عربى) – أبيس
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|7
|170148
|فريده خالد محمد عبدالفتاح حسن عرب
|السيدة خديجة الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|8
|170153
|مريم على عبدالمنعم على رمضان
|السيدة خديجة الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|9
|175277
|رنيم احمد محمد السيد عصفور
|الاقبال الاعدادية لغات – أبيس
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|10
|170427
|اياد محمد احمد محمد مرسى
|اجيال الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|11
|172022
|يوسف احمد السيد يادم
|ابوبكر الصديق الاعدادية الرسمية لغات
|المنتزه أول التعليميه
|280.00
|12
|170766
|ريتاج محمد منصور سعد خليف
|معالى الشوادفى الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|13
|172052
|احمد محمد فوزى اسماعيل عبدالباقى
|الفضالى الاعدادية الرسمية لغات
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|14
|174362
|يس كرم الله يس فرج جلال
|كلية النصر الاعدادية – فيكتوريا – لغات
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|15
|173854
|جونير هانى ابراهيم بخيت فرج شنوده
|الاقبال الاعدادية لغات – السرايا
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|16
|170540
|سما اسماعيل محمد السيد رفاعى
|اجيال الاعدادية الخاصة
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|17
|170830
|جيلان يسرى محمد شعبان احمد
|الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|18
|170880
|شهد جلال جابر احمد بدوى
|الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|19
|170887
|فرح معتز محمد عبدالمعبود حسين
|الأقبال الاعدادية الخاصة بنات – السرايا
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
|20
|158103
|اروى ابراهيم رضوان ابراهيم سليمان
|احمد فتحى سرور الاعدادية الرسمية
|المنتزه أول التعليميه
|279.50
اوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنتزة ثان التعليمية التعليمية
|م
|الجلوس
|اسم الطالب
|المدرسة
|الإدارة
|المجموع
|1
|198425
|تامر رمضان صابر عبدالرحمن
|عقبه بن نافع ع ص مشترك
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|2
|201536
|معاذ ابراهيم ابراهيم ابوالسعيد
|بريليانس ع الخاصه لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|3
|202130
|ندى صالح عباس عبدالصبور نوح
|ليدرز ع الخاصه لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|4
|200352
|عمر وليد على عبدالمنعم ابوالحسن مهران
|الياسمين ع الخاصه عربى
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|5
|201397
|جودى محمد سعيد محمد عبد المنعم
|بريليانس العالميه ع الخاصه لغات بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|6
|201940
|عبدالرحمن جمال عبدالمنصف محمود موسى
|فيوتشر ع الخاصه لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|7
|201963
|كنزى محمد صبرى توفيق محمود شعبان
|فيوتشر ع الخاصه لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|280.00
|8
|193655
|منه احمد فتحى محمد السيد
|الزعيم السادات ع ص بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.50
|9
|190339
|يوسف حاتم محمد فوزى عبدالله الرفاعى
|الزعيم السادات ع م بنين
|المنتزة ثان التعليمية
|279.50
|10
|199306
|سما محمود احمد مختار احمد ابراهيم
|امينه السعيد ت لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.50
|11
|200193
|الاء احمد سالم السيد اسماعيل
|القادسيه ع الخاصه عربى
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|12
|200503
|محمد احمد محمد سعد ابراهيم
|بريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنين
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|13
|200513
|مصطفى احمد محمد السيد متولى شتا
|بريليانس الجديده ع الخاصه عربى بنين
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|14
|194632
|ملك محمد احمد ابراهيم المخبزى
|رفعت المحجوب ع ص بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|15
|195406
|ملك محمد فوزى محمد عباس
|عبدالخالق حسونه ع ص بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|16
|195412
|ملك هانى ماضى طه عبدالسلام
|عبدالخالق حسونه ع ص بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|17
|195425
|منه محمد عاطف محمد مصباح
|عبدالخالق حسونه ع ص بنات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|18
|201574
|وسام محمد شريف مصطفى البحراوى
|بريليانس ع الخاصه لغات
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|19
|191594
|عبدالرحمن محمود خليفه سرور
|طارق بن زياد ع ص بنين
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
|20
|200362
|مروان عبدالقادر السيد محمد ابورحاب
|الياسمين ع الخاصه عربى
|المنتزة ثان التعليمية
|279.00
وفي النهاية،،، جريدة البديل تتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالإسكندرية الترم الأول 2024 برقم الجلوس أو الاسم فقط، كما ونثمن الجهود المستمرة للجهات المعنية في ضمان عمليات التصحيح بكفاءة وشفافية.