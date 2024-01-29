خزنيها لرمضان..طريقة تخزين عجينة الطعمية الهشة بالخلطة السرية والطعم المقرمش بأقل تكلفة.. مش هتشتريها تاني من بره 

تُعد الطعمية أو الفلافل كما تسمى في بعض المحافظات الأخرى من أفضل المأكولات الشعبية لدى المصريين، وتتميز بمذاقها المميز وطعمها الشهي ويمكن تحضيرها في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف، ونقوم بتناولها في وجبة الإفطار ونكثر من تناولها في السحور في شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب شهر رمضان تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تخزين عجينة الطعمية في الفريزر وإليكم الطريقة.

كيفية تخزين عجينة الطعمية في الفريزر

عليكي باتباع الخطوات التالية لكي تقومي بتخزين عجينة الطعمية بكل سهولة في المنزل:

قومي بشراء الفول المدشوش ثم قومي بعد ذلك بغسله بالماء وضعيه في إناء واتركيه لمدة يوم كامل.

ثم قومي في اليوم التالي بإحضار الكبة ثم قومي بوضع الفول بداخلها والبصل والثوم والكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت والقليل من حبة البركة وقومي بضربهم جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة الملح والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود والشطة، ثم قومي بإعادة الضرب مرة أخرى للحصول على عجينة طرية.

قومي بعد ذلك بتقسيم العجينة لكميات مناسبة لعدد أفراد الأسرة وضعيها داخل أكياس الثلاجة، ثم قومي بتفريغ الهواء من الأكياس واغلقيها جيدا.

قومي بوضع الأكياس في الفريزر واتركيها لحين الحاجة إليها.

أسرار نجاح عجينة الطعمية