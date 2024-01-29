نتائج الاعدادية في العراق ترم أول رابط نتائج الطلاب في المحافظات

أصبحت نتائج الاعدادية على وشك الإقتراب مع نهاية الإمتحانات التي توافق يوم 31 من شهر يناير 2024، حيث إن هذه المرحلة الإعدادية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات الذين خاضوا هذه المرحلة، حتى يتمكن كافة الطلبة المؤهلين من الحصول على نتائجهم، يجب أن يتم اتباع الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج نتائج الاعدادية 2024

بكل سهولة يمكن لكافة الطلبة والطالبات الحصول على نتائج الاعدادية الترم الأول في جميع محافظات العراق، كما في الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كذلك يتم الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم إدخال اسم الطالب ورمز التحقق المرئي.

الذهاب إلى الصفحة التالية على الفور.

تحديد المرحلة الدراسية والترم الذي يرغب الطالب في الإستعلام عنه.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع التفاصيل والدرجات الخاصة بالنتيجة.

متى يتم إعلان نتائج الاعدادية في العراق

من المؤكد أن يتم عرض نتائج الإعدادية في مختلف محافظات العراق، وذلك بعد الإنتهاء بشكل رسمي من الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، على أن تبدأ بعدها مرحلة الفحص والتدقيق لجميع أوراق الإمتحانات، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية، ليتم في النهاية عرض النتيجة عبر موقع وزارة التربية الرسمي وموقع نتائجنا.