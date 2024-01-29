موقع نتيجة دوت نت: ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في أقل من 48 ساعة..

في إعلان مهم لطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية / الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 خلال أقل من 48 ساعة، يأتي هذا التأكيد في ظل انتهاء أعمال امتحانات الترم وبدء إجازة نصف العام الرسمية، فضلاً عن مقاربة أعمال التصحيح والتقدير النهائية على الانتهاء.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024

آخر تحديث:

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاعتماد على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.87%. تم ذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. أقيمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية). بلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات 200,085 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة. تبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، وذلك لكل من الفصلين الدراسيين. وبالتالي، يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة. وللطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على النتيجة، يُتاح لهم تقديم طلبات التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة المتعلقة بتقديم طلبات التظلم.

قام طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (الخاصة بمدرسة السعيدية). وشمل إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات 200,085 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

تفاصيل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة اليوم السابع:

موعد الإعلان: يتزامن مع انتهاء امتحانات الترم وبدء الإجازة الرسمية في 27 يناير الجاري.

التأكيد الرسمي: من المصدر المسؤول في محافظة الجيزة بأن نتائج الطلاب ستكون جاهزة للاعتماد خلال أقل من 48 ساعة.

كيفية الحصول على نتيجة شهادة اعدادية جيزة بالاسم فقط:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة الترم الأول من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن رابط الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” و”يوتيوب” مما سيتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بسهولة ويسر. بمجرد اعتمادمن قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن رابط الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” و”يوتيوب” مما سيتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

كما يوفر موقع نتيجة نت إمكانية الحصول على نتيجة تالتة اعدادي في محافظة الجيزة، فقط توجه إلى الموقع وأدخل رقم الجلوس أو الاسم ثم انقر على زر عرض النتيجة.

بوابة التعليم الأساسي / مديرية التربية والتعليم بالجيزة. ادخل على

او عبر موقع نتيجة نت

ثم انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

وحدد أيقونة “نتائج الامتحانات”.

تحديد الصف الأول الاعدادي أو الصف الثاني الاعدادي.

ثم بعدها يجب الدخول إلى قائمة”الفصل الدراسي الأول”.

ثم يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

سيظهر أمامك مربع انقر على خانة “البحث” الموجود به.

واخيرا ستظهر نتيجة الطالب

تظلم الطلاب في نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 برقم الجلوس

يحق للطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على النتيجة التقدم به في الإدارات والمديريات التعليمية وفقًا للإجراءات المحددة خلال 15 يوم من ظهور النتيجة.

إجازة نصف العام:

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، دخل الطلاب في إجازة منتصف العام اعتبارًا من 25 يناير، وتستمر حتى 9 فبراير 2024.

وضمن الخطة الزمنية ، من المقرر عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

تجدر الإشارة، إلى أن المصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أنه بمجرد انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ، ستقوم المحافظة بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط ورقم الجلوس بمحافظة الجيزة، كما أشار المصدر إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة لصالح الطلاب.

www giza gov eg بإدخال رقم الجلوس

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية هو 140 درجة للفصل الأول و140 درجة للترم الثاني، ليصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة عند احتساب النتيجة للفصلين الدراسيين. ويتيح للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على النتيجة تقديم طلب التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان نتيجة صف ثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس وفقًا للإجراءات المحددة.

ترتيب الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة من حيث نسب النجاح الكلية في الفصل الدراسي الأول للعام الماضي

جاء ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة إعدادية الجيزة للفصل الدراسي الأول طبقاً للجنة النظام والمراقبة كالتالي:

إدارة الدقى التعليمية. إدارة الهرم التعليمية. إدارة جنوب الجيزة التعليمية. إدارة الوراق التعليمية. إدارة الشيخ زايد التعليمية. إدارة العمرانية التعليمية. إدارة الصف التعليمية. إدارة العجوزة التعليمية. إدارة أطفيح التعليمية. إدارة شمال الجيزة التعليمية. إدارة 6 أكتوبر التعليمية. إدارة منشأة القناطر التعليمية. إدارة البدرشين التعليمية. إدارة العياط التعليمية. إدارة بولاق الدكرور التعليمية. إدارة الحوامدية التعليمية. إدارة كرداسة التعليمية. إدارة أوسيم التعليمية. إدارة أبوالنمرس التعليمية. إدارة الواحات البحرية التعليمية.

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كما ننصح بمتابعة الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتلقي آخر المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.