” الحق جهز ورقك وقدم عشان تلاقي شقة تتجوز فيها”..وزارة الإسكان تجهز 9000 شقة سكنية اعرف مكانهم فين

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل حول معدلات تنفيذ وحدات السكن في محور الإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، في إطار التزام الحكومة بتوفير سكن لجميع المصريين، حيث تأتي هذه الإعلانات في سياق استمرار الجهود الحكومية لتقديم فرص إسكانية جديدة، بهدف تحقيق الرؤية الطموحة لتوفير سكن كريم ولائق للمواطنين، كما تم توفير معلومات محددة حول تنفيذ الشقق السكنية، حيث تُظهر الأرقام تقدماً واضحاً في سرعة الإنجاز، بل يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عمليات الإسكان وتوفير فرص سكن عادل ومستدام.

شقق الإسكان للشباب

تتابع الوزارة تنفيذ أكثر من 5 آلاف شقة ضمن مشروع الإسكان المتوسط، حيث يتضمن هذا المشروع إقامة نحو 134 عمارة سكنية تحتوي على 3216 وحدة سكنية، متنوعة في مساحاتها بين 100-110 و 120 مترًا مربعًا، ويمتد على مساحة 92 فدانًا، كما يتواجد المشروع في الفاصل السكني الصناعي بتقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسط، وفي إطار المبادرة، يتم أيضًا تنفيذ 85 عمارة سكنية فوق المتوسط، تحتوي على 2040 وحدة بتشطيب كامل، حيث وصلت مرحلة التنفيذ إلى مستوى متقدم، على مساحة 150 مترًا مربعًا في المتوسط، ويقع هذا المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسط، ويمتد على مساحة 69 فدانًا.

مشروع الإسكان الاجتماعى

تتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتم تنفيذه في مدينة بدر، حيث يشمل إجمالي 2208 وحدة سكنية، حيث أكد الوزير على ضرورة تنفيذ هذه الوحدات بأعلى مستويات الجودة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد، وقام المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، بتفقد تقدم أعمال تنفيذ الوحدات، برفقة مسؤولي الجهاز والشركات المنفذة للمشروع، وأفاد بأن إجمالي عدد العمارات يبلغ 92 عمارة، تحتوي على 2208 وحدة سكنية، وأن نسبة التنفيذ وصلت إلى 88%.