فرحي أطفالك..تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات..أطفالك مش هيعيطوا تاني

تُعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الترفيهية التي تقوم بعرض الكثير من المحتويات التي تناسب جميع الفئات العمرية وخاصة الأطفال، حيثٌ تقوم بتعليم الأطفال الحروف بكلتا اللغتين الإنجليزية والعربية وأيضًا الأرقام، وعلاوة على ذلك تقوم بعرض الكثير من الأغاني التي تهتم بالفئة العمرية الصغيرة، لهذا يبحث الكثير من الأطفال وأولياء الأمور على تردد قناة طيور الجنة، وذلك لمشاهدة المحتوى الذي تقدمه هذه القناة، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة بالإضافة إلى العديد من المميزات الخاصة بها.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

يرغب الكثير من الناس الذين يمتلكون أطفال صغيرة في جميع أنحاء العالم إلى معرفة تردد قناة طيور الجنة وهذا لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بمشاهدة كافة محتويات هذه القناة التي تقوم بعرضها، حيثٌ يمكن تنزيل هذه القناة على أجهزة التلفاز وذلك عن طريق إدخال المعلومات الخاصة بتلك القناة، وهي كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة 11603. معدل ترميز القناة 27500. معدل تصحيح الخطأ 6/5. الاستقطاب عمودي. القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة