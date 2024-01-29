تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر aadl.dz لينك التسجيل في السكنات

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر من التسجيل في سكنات عدل 3 التي تشمل جميع المحافظات، حتى أن هذه السكنات أطلقتها حكومة العراق في سبيل أن يحصل كل مواطن على وحدة سكنية ملائمة، ويتم إطلاق هذه الوحدات من وقت إلى أخر، بما تُحيط بجميع المحافظات داخل البلاد وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الوحدات بالخارج، لهذا تُخفف هذه الوحدات العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من اجل القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، كما على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل 3 الرسمية.

الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع مباشرة.

ليتم تحديد الدفعة التي عليها الدور.

إرفاق جميع المستندات المؤهلة.

إدخال بيانات الشخص المتقدم.

ثم يتم التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر

جاءت أهم شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، وفقًا للأتي:-