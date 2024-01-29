“شوف اسمك يمكن تكون منهم” .. اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي في العراق

أكدت وزارة العمل للشؤون الاجتماعية على قرب الكشف عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجه السابع لعام 2024، لذا يتطلع العديد من الأفراد إلى معرفة ما إذا كانت أسماؤهم ستكون ضمن القائمة، حيث تُقدم هذه الرعاية دعمًا للأسر الفقيرة والمحتاجة، لمساعدتها في التغلب على التحديات وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن أسماء المستفيدين في وقت قريب، وهو خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم الاجتماعي للشرائح المحتاجة، وتقديم الدعم اللازم للأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المقبولين في الرعاية الاجتماعية الاطلاع على أسمائهم من خلال الإعلان الذي سيتم نشره عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بتحديد شروط الاستحقاق للحصول على الدعم الاجتماعي، ويتوجب على المتقدمين تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم، من الملفت للنظر أن عدد المتقدمين وصل إلى 60 ألف شخص من الرجال والنساء، وهذا يعكس حاجة كبيرة واهتماماً بالدعم الاجتماعي من قبل الفئات المحتاجة.

كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية

تم الإعلان عن إتاحة كشوفات الأسماء عبر منصة مظلتي الإلكترونية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحقيق ذلك، يُرجى اتباع الخطوات التالية: