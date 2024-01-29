هينام في ميت عقبة .. الزمالك يخطف نجم الأهلي السابق ردا على صفقة امام عاشور .. الصفقة تمت

قام الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” بالتأكيد على أن نادي الزمالك قام بالحصول على توقيع أحمد حمدي لاعب وسط فريق مونتريال الكندي السابق، وتابع أيضا الإعلامي أمير هشام في برنامجه على قناة النهار أن الصفقة سيتم إعلانها خلال 48 ساعة، وقام مهاب ياسر أيضا لاعب الداخلية بالتوقيع للفارس الأبيض.

من هو أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي سابقا

أحمد حمدي يلعب مع منتخب مصر لكرة القدم ونادي إمباكت مونتريال في الدوري الأمريكي، وتم انضمامه إلى الناشئين في النادي الأهلي في عمر 8 سنوات، وبعد ذلك تم تصعيده إلى فريق الأهلي الأول عندما كان عمره 16 عاما، وتم التصعيد أثناء إدارة جاريدو، وقام بالمشاركة في مباراة ودية مع الأهلي ضد غزل شبين فلفت أنظار بيسيرو إليه، وقام بضمه لمعسكر الأهلي المسافر وقتها إلى دبي وتألق مع الأهلي، وعندما عاد الفريق إلى القاهرة أصبح لاعبا أساسيا في صفوف النادي الأهلي.

مسيرة أحمد حمدي لاعب الأهلي سابقا مع المنتخب

انضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم بعد ذلك إلى منتخب مصر للشباب في عام 2014، وشارك في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أمام جنوب إفريقيا تحت سن 17 عاما، وقام المدير الفني معتمد جمال باختياره ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت سن 20 عام، وذلك في عام 2017، وتم أيضا اختياره ضمن قائمة المحترفين لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2023.