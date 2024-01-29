“اتفرج ببلاش من بيتك” تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن منافسات دور الـ 16 كأس أمم آسيا

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن كأس آسيا 2023، ينتظر عاشقو الساحرة المستديرة اللقاء الحاسم الذي سيقام بين فريقي العراق والأردن ضمن فعاليات الدور السادس عشر من بطولة كأس آسيا 2024، وتمكن الفريق العراقي من التأهل إلى هذه المرحلة كمتصدر للمجموعة الرابعة، في حين حجز الفريق الأردني مقعده عبر تأهله كأحد أفضل المراكز الثالثة، من المتوقع أن تكون المواجهة حافلة بالتنافس الشريف والإثارة، إذ يطمح كل من الفرقتين في تقديم أفضل ما لديهما للفوز بالمباراة والتقدم للمرحلة التالية والمضي قدماً نحو الفوز باللقب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن

يتم بث بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس باعتبارها الناقل الرسمي للحدث.،أُعدت قناة beIN ASIAN Cup 1 خصيصاً لتغطية وقائع المباراة المنتظرة بين فريقي العراق والأردن، حيث سيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على المباراة.

أما بالنسبة للقنوات المجانية المفتوحة التي تعرض المباراة فهي:-

قناة الرابعة العراقية الرياضية

التردد 10892.

معدل الاستقطاب:-أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح 3/4.

القمر الصناعي نايل سات.

قناة SSC1 HD

التردد 12380.

معدل الاستقطاب:- أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح 3/4.

القمر الصناعي عرب سات.

قناة bein sport Asian cup

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي

التردد: 12188.

قناة الكأس القطرية 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

مباراة العراق ضد الأردن

من المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري صافرة مباراة العراق ضد الأردن ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على استاد خليفة الدولي.