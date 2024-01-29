كارتون وضحك طول اليوم.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

خلال هذه الفترة الأخيرة زاد اهتمام الآباء والامهات بتردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال، حيث تعتبر قناة توم وجيري من بين القنوات التلفزيونية المحبوبة للأطفال العرب حيث تقدم محتوى كرتوني مسلي وممتع، ويرغب العديد في تنزيل تردد القناة للاستمتاع بالقناة التي تعد من أشهر قنوات الأطفال خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذه السطور التالية سوف نوضح لكم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب وسات وتوضيح كيفية تنزيل القناة على جهاز الريسيفر لديك.

قناة توم وجيري

تتيح قناة توم وجيري للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أفلام الكرتون طوال اليوم، حيث يمكن متابعة مغامرات الفأر الذكي والقط الذي يحاول الإمساك به، وتقدم القناة حلقات توم وجيري بمختلف فصولها سواء الحلقات القديمة أو الجديدة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

لمن يرغب في تنزيل قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات يمكنه ادخال المعلومات التالية للحصول على القناة وهي كما يلي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على عرب سات

لمن يرغب في تنزيل قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات يمكنه ادخال المعلومات التالية للحصول على القناة وهي كما يلي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل تردد القناة

يمكن تنزيل تردد القناة على جهاز الاستقبال لديك من خلال الخطوات التالية: