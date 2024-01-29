ارتفاع كبير في سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2024/1/29 في جميع المصانع

سعر الأسمنت اليوم الاثنين سجل إرتفاعًا طفيفًا بالمقارنة بسعر الحديد اليوم، حيث يبحث الكثير من العاملين في مجال البناء عن أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى، وقد لوحظ أن أسعار البناء أصبحت غير مستقرة في الفترة الأخيرة وفي إرتفاع مستمر، مما جعل الكثير ممن لديهم الرغبة في البناء في صدمة كبيرة، خاصةً أن سعر الحديد لهذا اليوم التاسع والعشرين من يناير لعام 2024 تعدى الخمسون ألف جنيهًا مصريًا، وذلك بزيادة 10000 جنيه في خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الأسمنت اليوم الاثنين

بالرغم من الإرتفاع الكبير في مواد البناء إلا أن سعر الأسمنت اليوم الاثنين لم يرتفع بشكل كبير، بل ارتفع بشكل مقبول من جانب التجار، خاصةً عند رؤية الإرتفاع الكبير في أسعار الحديد، لذلك في حالة إذا كنت من المقبلين على شراء الأسمنت سننشر لك السعر اليوم الإثنين 29 يناير 2024 كالتالي:

سعر الطن من الأسمنت المسلح سجل اليوم 2130 جنيه مصري.

سعر الطن من الأسمنت النصر سجل 2090 جنيه.

كذلك سعر الطن من الأسمنت لشركة وادي النيل سجل 2095 جنيه.

سعر طن الأسمنت المعلم سجل 2085 جنيه.

سجل أسمنت حلوان اليوم سعر 2125 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت المخصوص يسجل 2130 جنيه.

بالنسبة لسعر طن الأسمنت شركة السويس سجل 2135 جنيه.

سجل طن الأسمنت من السويدي سعر 2295 جنيه.

سعر الحديد اليوم

سوف نتعرف على سعر الحديد اليوم لكبرى الشركات المصرية، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في الفترة الأخيرة، كالتالي: