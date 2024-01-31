“للمتقاعدين في العراق” .. صرف 100 ألف دينار دينار مرة واحدة بعد إعلان وزارة المالية زيادة الرواتب في شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين، وهو موضوع يشغل بال العديد من المتقاعدين حالياً، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الحياة للمتقاعدين وتوفير فرص أفضل لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تسعى وزارة المالية بشكل دائم لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمواطنين، وتأمين لهم حياة كريمة، وتزامنًا مع هذا الإعلان، ازداد البحث عن معلومات حول موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة لهذا العام.

شروط الحصول على الرواتب التقاعدية

تأتي تلك الشروط في إطار جهود الحكومة لتسهيل عملية صرف الرواتب التقاعدية وضمان تحقيق الشروط اللازمة للمستحقين بهدف توفير دعم مالي للمتقاعدين وتحسين مستوى حياتهم.

يجب أن يكون عمر الموظف العراقي أكثر من 60 سنة.

يتوجب أن يكون الموظف حاملًا للجنسية العراقية.

يجب أن يكون الموظف قد عمل لفترة لا تقل عن 20 سنة في المؤسسات والدوائر العراقية.

يتعين على المتقدم أن يمتلك حسابًا بنكيًا في إحدى البنوك الحكومية في الدولة العراقية.

يجب دفع جميع المستحقات المالية المتعلقة بالحصول على راتب التقاعد داخل دولة العراق.

موعد صرف الراتب

أفادت وزارة المالية العراقية بأن اليوم الأول من شهر فبراير لعام 2024 سيكون موعد صرف الرواتب التقاعدية بالزيادة الجديدة، التي بلغت 100,000 دينار عراقي، سيستفيد من هذه الزيادة المواطنون المتقاعدين الذين رواتبهم الشهرية لا تتجاوز مليون دينار، وأكدت الوزارة أن هذا الموعد ثابت ولن يتم تغييره إلا في حالة وجود مناسبات خاصة أو عطل رسمية في دولة العراق.