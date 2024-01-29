NOW أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf العراق عبر موقع وزارة العمل العراقية كُل المحافظات

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf 2024، فهذه الوجبة من المنتظر بشدة من قبل المواطنين في دولة العراق وبالأخص الفئات التي تحتاج للدعم أكثر، ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن قائمة الأشخاص الذين سيستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية للسنة 2023/2024، وذلك من خلال منصة مظلتي التي تتبع وزارة العمل الرسمية أو عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

سيُعلن قريباً كشوفات المقبولين في الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية 2024، وقد صرحت السلطات العراقية بأن البرنامج سوف يشمل ملايين الأسر محدودة الدخل والفقيرة بهدف توفير معيشة لائقة لهم، سنوضح لكم الآن الخطوات التي تمكنكم من الاستفسار عن الأسماء الواردة في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة:-

أولاً: توجه إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل العراقية.

أو يمكنك الوصول إلى مظلتي.

ثانيًا: انتقل إلى موقع مظلتي.

ثالثاً: اضغط على خيارات الدعم الاجتماعي.

رابعاً: تم تحديد أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لأحدث دفعة في العام 2024.

خامساً: قم بالضغط على زر التحميل للحصول على الكشوفات الشاملة بتنسيق PDF.

في الختام: عندما يكتمل التحميل، قم بفتح الملف وتفقد اللائحة للعثور على اسمك.

وزارة العمل الاجتماعية 2024

لمعرفة الأشخاص الذين تم قبولهم ضمن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يُرجى متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل العراقية التي ستعلن عن الأسماء خلال الساعات القليلة القادمة، ومع ذلك يتوجب على الراغبين في القبول الالتزام بجميع المعايير والمتطلبات المحددة مسبقًا وهي:-

يجب أن يكون المتقدم من أصول عراقية ويعيش في العراق.

يجب ألا يقل عمر المرشح من الذكور عن 18 سنة وألا يتجاوز 60 سنة.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدمات من الإناث عن خمسة عشر عاماً وألا يتجاوز خمسة وخمسين عاماً.

ألا يكون لدى المتقدم دخل عالي.

أن لا يكون المُتقدِّم مالكًا لعقارات أو قطع أراضٍ بقيمة مرتفعة.

يجب أن يتألف عائلة المتقدم من ما لا يقل عن أربعة أفراد.

المستندات المطلوبة للحصول الوجبة السابعة 2024

بطاقة الهوية العراقية.

بطاقة التموين.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه المواطن.

وحتى الآن لم تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الموعد الرسمي لإعلان كشوفات المقبولين في الوجبة السابعة 2024، وعند الانتهاء من تحديد المستوفين لهذه الوجبة سيتم إعلانها على الفور على موقع الوزارة أو بوابة مظلتي.