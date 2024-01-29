سلي أطفالك ليل ونهار مع لولو.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 استقبلها على القمر الصناعي

أصبحت قناة وناسة من أهم وأبرز القنوات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن القناة تقدم العديد من الأغاني والأناشيد المختلفة لجميع الأطفال من مختلف الأعمار، هذا وتقوم بعرض كم من المسلسلات والأفلام التي تقوم القناة بتقديمها للعديد من المتابعين، بما لا يمكن الإستغناء عن هذه القناة داخل كل منزل، إضافة إلى أن القناة تعمل على تحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنكشفه معكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

بينما معدل ترميز القناة فهو 27500.

استقبل قناة وناسة على العرب سات

ويسهل كذلك القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11270.

بينما معدل ترميز القناة يكن 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 3/4.

خطوات استقبال قناة وناسة كيدز

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة كيدز، وفقًا لما يلي:-