“ضحك بلا انقطاع”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة أجمل الافلام الكرتونية ومغامرات القط والفار طول اليوم

أصبح تردد قناة توم وجيري 2024 من أبرز الترددات التي نالت شهرة واسعة خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد القديم من أجل تحسين قوة البث وتحسين جودة الصوت والصورة، ونظرًا لنجاح القناة ولهذا استقطبت ملايين الأطفال، وهذا يفسر لنا زيادة البحث عن التردد الجديد، وهذا يرجع هذا الإقبال إلى حب الأطفال لمشاهدة أفلام الكرتون الممتعة والأناشيد الترفيهية المميزة التي تقدمها القناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تتميز قناة توم وجيري بتقديم محتوى ممتع وتسلي للأطفال، مما دفع الأهل إلى البحث المتزايد عبر محركات البحث للحصول على التردد الجديد، ويكون التردد على القمر الصناعي نايل سات ويتضح ذلك على النحو التالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة القط والفار على عرب سات

يمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

والجدير بالذكر أن هذه القناة اهتمت بعرض برامج تعليمية تنمي مهارات الأطفال العقلية والفكرية، وتساهم في تنمية القيم الإيجابية وتعزيز روح الابتكار.

كما أنها المحتوى الذي يجمع بين المفيد والممتع حيث تشمل البرامج القصص الكرتونية التي تحافظ على قيم التعاون والمشاركة والحب للآخرين، فإن القناة تعمل على إثراء المشاهدين الصغار بطريقة تربوية وترفيهية في وقت واحد.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على ريموت الجهاز.

اختر بعد ذلك قائمة “بحث”.

حدد نوع القمر الصناعي المناسب.

أدخل أيضًا التردد الجديد لقناة توم وجيري.

اضغط بعد ذلك على “بحث”.

وبعد دقائق معدودة سوف تظهر هذه القناة ضمن قائمة قنواتك المفضلة إليك.

يمكنك من خلال اتباع الخطوات السابقة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جميع الاقمار، والتي تعد واحدة من أحب القنوات إلى قلوب الاطفال الصغار الذين يعتبرون أن تلك القناة وسيلة جيدة لتسليتهم على مدار الساعة في ظل اجازة نصف العام.