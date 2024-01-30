ضربة من العيار الثقيل .. الأهلي يحسم الصفقة ويتعاقد مع دبابة منتخب مصر .. وقع رسمي خلاص

قام النادي الأهلي بإتمام اتفاقه مع صفقة جديدة من خارج الدوري المصري وهذا بناءً على أمر من المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي أصر في أمره في آخر اجتماعاته مع الإدارة على ضرورة وضع نهاية لبعض الصفقات السوبر قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية خصوصا أنه يوجد عجز واضح في عدد من المراكز داخل تشكيلة المارد الأحمر في الوقت الحالي.

تعاقد الأهلي مع نجم الدوري الألماني

قامت بعض التقارير الصحفية على تأكيد أن النادي الأهلي تعاقد مع نجم الدوري الألماني مصطفى أشرف لاعب بوروسيا ونجم منتخب مصر للشباب، وقد وافق اللاعب بالفعل على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بدءًا من صفوف الانتقالات الشتوية وبحسب تلك التقارير فإن النادي الأهلي كان يرغب في الحصول على توقيع اللاعب وتواجده منذ الصيف الماضي، ولكن نادي اللاعب رفض وقتها التنازل عنه وأصر على أن يكون موجد مع الفريق خلال ذلك الموسم وخلال الساعات الماضية قام الأهلي بفتح باب المفاوضات من جديد مع النادي الألماني، واتفق كل من الطرفين على إعارة مصطفى أشرف إلى الأهلي لمدة 6 أشهر فقط، مع وجود أحد البنود التي تنص على أحقية شراء اللاعب عقب نهاية هذا الموسم مقابل نحو 1.5 مليون دولار.

صفقة جديدة في الأهلي

من المتوقع أن يصل مصطفى أشرف إلى القاهرة في الساعات المقبلة من أجل أن يجري الكشف الطبي وبعدها سيتم حسم الصفقة بشكل رسمي، ويستطيع مصطفى أشرف اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي.