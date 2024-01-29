اقوى اشارة بث: تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة “الناقلة لمباريات دور 16 من أمم أسيا “

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة، والتي سوف تنقل مباراة العراق والأردن في الأدوار الاقصائية من بطولة كاس أمم أسيا والتي هي تقام في قطر ، وسوف تلعب مباراة اليوم بين المنتخب الأردني والمنتخب العراق على ملعب خليفة الدولي في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والعراق ، وتنقل هبر قنوات السعودية الرياضية وقنوات بي ان سبوت وبعض القنوات الفتح ممثل قناة الرابعة العراقية والتي إليك ترددها الأخير من اجل متابعة مباريات كاس أمم أسيا.

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة

تقوم قناة الرابعة العراقية منذ انطلاق بطولة كاس الأمم الأسيوية بعرض العديد من المباريات بالأخص مباريات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة ومن أهمها منتخبها العراقى والذي يودى بشكل جيد منذ انطلاق البطولة، وقد تأهل المنتخب العراقة إلى دور ال16 من البطولة ليواجه منتخب الأردن الشقيق اليوم الاثنين لموافق 29 يناير 2024، والذي تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الواحدة والنصف بتوقيت مصر والثانية والنصف بتوقيت العراق والسعودية ، وتنقل القنا أيضا اليوم مباراة المنتخب فلسطيني، والذي تأهل للمرة الأولي في تاريخه الى دور 16 من البطولة اسيا ليواجهه اليوم شقيقه القطري والتى تقام في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية .

القناة الناقلة لمباريات كاس أمم أسيا

نتابع اليوم على تردد قناة الرابع الرياضية المفتوحة احدث مباريات كاس أمم أسيا عبر بيانات إشارتها التالية عل القمر الصناعي النايل سات والعرب سات التالية:

القمر الصناعى: النايل سات

تردد القناة: 11678

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5

تردد الرابعة العراقية على عرب سات

تردد القناة: 11747

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

خرج المنتخب العراقى الآن من منافسات بطولة كاس أمم أسيا، بعد مباراة قوية للغايه مع منتخب الأردن والتي انتهت بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين للمنتخب الأردني، وبذلك يتأهل المنتخب الأردني إلي دور 8 من البطولة، ويرجع المنتخب العراقى إلى أراضيه بعد منافسات وأداء مشرف له للغاية في البطولة.