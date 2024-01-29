pdf جميع الكشوفات.. تحميل اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي

تصدرت اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ومن المتوقع

أن تكون هذه الوجبة الدفعة الأخيرة، وتم صرف هذه الدفعة في وقت سابق، وأعلنت الوزارة عبر حساباتها عن تأخير في ظهور النتائج، وسوف نوضح عبر الفقرات التالية كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه سيتم الإعلان عن قوائم اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال منصة “مظلتي الإلكترونية” حيث يمكن للجميع الاستعلام بكل سهولة من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، وقد تم إنشاء هذه المنصة لتيسير عملية الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة، وتأتي هذه المبادرة من الدولة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يواجهون ظروف مالية صعبة مما يساهم في توفير حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة، وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط. للقبول بالرعاية الاجتماعية وتكون كالتالي:

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

يتراوح عمر المتقدم أيضًا ما بين 18 و60 عامًا.

ألا يكون قد استفاد من أي برامج حكومية أخرى.

ألا يقل أيضا عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.وزارة

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يتاح لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر برنامج الدعم الاجتماعي.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على كلمة “البحث”.

وستظهر نافذة جديدة، انتقل بعد ذلك إلى قائمة المستنفدين من خدمات الدعم.

سجل اسمك رباعيًا وقم أيضًا بالبحث عنه.

إذا لم يظهر اسمك ضمن قائمة المستفيدين، فقد تم رفض الطلب، ويمكنك تقديم تظلم إذا لزم الأمر.

يمكنك استخراج وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية بعد الانتهاء من أعمال الفحص التي تتم خلال تلك الفترة بشكل مكثف، على أن يتم الاعلان عن اسماء المستفيدين في أقرب وقت.