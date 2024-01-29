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فتح عينك.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. نزلها الآن

Mohamed Mostafaمنذ 4 ساعات
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تٌعد قناة روتانا سينما من أفضل القنوات الشهيرة التابعة للمجموعة الفريدة من روتانا، والتي يبحث عنها الكثير من المتابعين الذين يفضلون مشاهدة الأفلام عبر تلك القناة، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة ورائعة من الأفلام المصرية، والتي تتميز بجودتها العالية، ومنذ أن نُشئت هذه القناة نالت على إعجاب الكثير في الوطن العربي، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم تردد قناة روتانا سينما.

تردد قناة روتانا سينما الجديد

يتزايد البحث في الفترة الأخيرة على تردد قناة روتانا سينما، لأنها توفر تجربة ممتعة من خلال متابعة سلسلة كبيرة من الأفلام التي تقدمها، حيثٌ وفرت مجموعة رائعة من الأفلام المصرية المشهورة التي لها مكانة كبيرة عند المشاهدين ولا يمكن استبدالها بأفلام أخرى والتردد كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما12226.
الاستقطابأفقي.
معدل الترميز27500.
معامل تصحيح الخطأ5/6.
القمر الصناعينايل سات.

وإذا لم تستطع تنزيل ذلك التردد يمكنك تجربة تردد آخر لتنزيل القناة وهو كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما11843.
معامل الاستقطابأفقي.
معدل الترميز27500.
معامل تصحيح الخطأ3/4.
القمر الصناعينايل سات.

أفلام روتانا سينما

تقدم قناة روتانا سينما باقة من أروع الأفلام المتنوعة خلال اليوم وهي كالتالي:

  • فيلم الغواص.
  • فيلم المدبح.
  • فيلم حبيبي دائماً.
  • فيلم الخلية.
  • فيلم حلم العمر.
  • فيلم على جنب يا أسطى.
  • فيلم ولاد البلد.
  • يمكنك أيضا مشاهدة برنامج عرب وود من خلال القناة.
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Mohamed Mostafaمنذ 4 ساعات
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