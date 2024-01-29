فتح عينك.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. نزلها الآن

تٌعد قناة روتانا سينما من أفضل القنوات الشهيرة التابعة للمجموعة الفريدة من روتانا، والتي يبحث عنها الكثير من المتابعين الذين يفضلون مشاهدة الأفلام عبر تلك القناة، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة ورائعة من الأفلام المصرية، والتي تتميز بجودتها العالية، ومنذ أن نُشئت هذه القناة نالت على إعجاب الكثير في الوطن العربي، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم تردد قناة روتانا سينما.

تردد قناة روتانا سينما الجديد

يتزايد البحث في الفترة الأخيرة على تردد قناة روتانا سينما، لأنها توفر تجربة ممتعة من خلال متابعة سلسلة كبيرة من الأفلام التي تقدمها، حيثٌ وفرت مجموعة رائعة من الأفلام المصرية المشهورة التي لها مكانة كبيرة عند المشاهدين ولا يمكن استبدالها بأفلام أخرى والتردد كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما 12226. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. القمر الصناعي نايل سات.

وإذا لم تستطع تنزيل ذلك التردد يمكنك تجربة تردد آخر لتنزيل القناة وهو كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما 11843. معامل الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. القمر الصناعي نايل سات.

أفلام روتانا سينما

تقدم قناة روتانا سينما باقة من أروع الأفلام المتنوعة خلال اليوم وهي كالتالي: