“هتزيد قبل رمضان؟؟”.. موعد زيادة المعاشات 2024 لكافة المواطنين وفقا لتصريحات هيئة التأمينات الاجتماعية

يتساءل العديد من الناس عن موعد زيادة المعاشات 2024 وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعيشة وتكاليف الحياة حيث يترقب أكثر من 11 مليون مواطن مصري مستحق للمعاش في جميع المحافظات زيادة المعاشات خلال الاشهر القادمة، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه الزيادة وقيمة الزيادة تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد زيادة المعاشات 2024

طبقا للقرارات الوزارية الحالية فإن لاتوجد أي زيادات في شهر فبراير، ولكن موعد زيادة المعاشات 2024 طبقا لقرار السيسي حيث نصت المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024 على إجراء زيادة سنوية في المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، وذلك في الثلاثين من يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه، من المقرر تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في الأول من يوليو 2024، ما لم يتم إصدار قرار يقضي بتقديم موعد الصرف كما حدث في العامين السابقين، أما بخصوص زيادة المعاشات في شهر فبراير، سيكون بإمكان مستفيدي المعاشات وأصحابها بدء صرف مستحقاتهم اعتبارًا من يوم الخميس الأول من فبراير 2024، وسوف تستمر عملية صرف المعاشات على مدار ستة أيام، حيث يتم توزيعها وفقًا لجدول زمني مقسم يشمل فترات محددة للشرائح المختلفة من المعاشات، أما بالنسبة لما يتعلق بحقيقة الزيادة، فلم يتم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة المعاشات لهذا الشهر حتى اللحظة.

قيمة زيادة المعاشات 2024

وبعد أن أوضحنا موعد زيادة المعاشات 2024 فإننا نتطرق إلى ذكر قيمة زيادة المعاشات 2024 التي تكون على النحو التالي:

الذي يكون راتبه 1300 جنيه سيزيد إلى 1495 جنيهًا.

وأما الذي يتقاضى مبلغ 1500 حوالي جنيه سيرتفع راتبه إلى نحو 1725 جنيهًا.

وبينما الذي يتراوح راتبه مبلغ 2000 جنيه سيكون 2300 جنيه.

والذي يكون راتبه يصل إلى 2600 جنيه سيصبح 2990 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أما مواعيد صرف المعاشات لشهر فبراير لهذا العام، يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بدء صرف معاشاتهم لشهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الأول من فبراير 2024.

من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات 2024 خلال اشهر من الآن وفقا للتصريحات الرسمية التي تم تداولها مؤخرا، وسط توقعات بأن يتم صدور قرار رسمي بزياجتها قبل حلول الشهر الكريم في ظل غلاء الاسعار الذي طال كافة السلع الاساسية في كل منزل، حيث ستزيد المعاشات 15% كحد أقصى، ولكن في حال إذا قررت الدولة المصرية تبكير موعد المعاش أي قبل شهر يوليو، فإنه في ذلك الحالة يكون المواطن حصل على زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر قبل موعد الصرف الرسمي، وهي زيادة 15% أول مارس، وزيادة 15% أول أبريل، زيادة 15% أول مايو، وزيادة 15% أول يونيه.