احجز وحدتك الان.. Link حجز شقق الإسكان المتميز 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان المتميز 2024 يتم عن طريق بعض الخطوات التي قامت وزارة الإسكان بتحديدها، حيث قامت الوزارة بطرح 768 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، جميعها تابعة لشقق الإسكان المتميز لعام 2024، وقد بدأ الحجز من يوم 28 يناير الحالي والموافق يوم الأحد، ويستمر التقديم حتى يوم 29 فبراير من نفس العام، ويتم دفع مبلغ الحجز عن طريق بنك الإسكان والتعمير باستخدام التحويل الداخلي، بواسطة “القرعة العلنية”، وتتراوح مساحة هذه الشقق بين 89 متر مربع و 93 متر مربع.

حجز شقق الإسكان المتميز 2024

حجز شقق الإسكان المتميز 2024 الذي قامت وزارة الإسكان بتوفيرها في مدينة العبور بمساحات تتراوح بين 89 متر وتصل إلى 92 متر، بسعر يبلغ 7.245 للمتر المربع، مما يجعل سعر الوحدة يصل إلى 600 ألف جنيه، ويمكن للمتقدم للحجز دفع مقدم 60 ألف جنيه فقط لحجز الشقة، أما سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة بلغ 6.520 جنيه، حيث يبلغ سعر الشقة ككل 411 ألف جنيه،ويمكن للعميل الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدة مصري الجنسية، ويقيم إقامة دائمة بمصر.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من واحد وعشرين عام.

لا يحق للأسرة الواحدة أن تحجز أكثر من وحدة.

الإعلان وكراسة الشروط من الأشياء المهمة في عملية البيع.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان المتميز

يوجد بعض الأوراق الهامة التي حددتها وزارة الإسكان والتي يجب على المتقدم للحجز تقديمها للحصول على الوحدة السكنية، وهي كالتالي: