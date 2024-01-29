هســه حمل تردد قناة العراقية الرياضية لمتابعة مباراة العراق والاردن كاس اسيا في دور الـ 16

الكثير من محبي المحتوى الرياضي الحصري يبحثون عن تردد قناة العراقية الرياضية، وذلك لأنها ستعرض اليوم على شاشتها مباراة منتخبي العراق والأردن ، حيث أنها من القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم آسيا بأفضل صوت وأعلى جودة، وهي أيضا من القنوات المجانية المفتوحة بدون إشتراك، وتعتبر قناة العراقية الرياضية من أهم القنوات التي تعرض البرامج التحليلية لبطولة كأس آسيا، مما أدي إلي زيادة عدد المتابعين لهذه القناة.

مميزات قناة العراقية الرياضية

من أهم ما يميز قناة العراقية الرياضية أنها تعرض مجموعة من البرامج الرياضية المتنوعة التي تقوم بتغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية، وتعرض أيضا البرامج التحليلية التي تقوم بتحليل الأحداث الرياضية ومناقشة آراء الخبراء. كما تقدم أيضا مجموعة من البرامج الترفيهية والبرامج الحوارية، وتتميز أيضا بجودة البث حيث تستخدم أحدث التقنيات في عملية التصوير والانتاج.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

نالت قناة العراقية الرياضية شهرة كبيرة بعد نقلها لمباريات كأس أمم أسيا، وتكون إشارتها الجديدة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة الرابعة العراقية علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة العراقية الرياضية على جهاز الاستقبال

يمكن تنزيل قناة العراقية الرياضية على الجهاز الخاص بك من خلال اتباع الخطوات الآتية: