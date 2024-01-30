موعد يوم التأسيس السعودي بالميلادي والهجري 1445 وأهم الفعاليات

يترقب العديد من الأشخاص موعد يوم التأسيس السعودي بفارغ الصبر وذلك لأنه يعد من العطلات الرسمية حيث إنه من الاحتفالات الهامة التي يحتفل بها السعوديين بالمملكة، ويتم منح كافة العاملين إجازة رسمية بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن الطلبة بالجامعات والمدارس يتم منحهم عطلة أيضًا، وفي هذا السياق سوف نتعرف على موعد هذا اليوم، وأبرز فعاليته.

موعد يوم التأسيس السعودي 1445

في صدد حديثنا عن موعد “يوم التأسيس السعودي”، يتساءل الكثير حول يوم التأسيس بالهجري والميلادي، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى تأسيس “المملكة العربية السعودية” ولهذا أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمرًا ملكيًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية وتحتفل به المملكة طبقا للتاريخ الميلادي.

وبناء على ذلك فإن موعد يوم التأسيس طبقا للتقويم الميلادي والهجري هو الموافق 22 فبراير الذي يوافق 12 شعبان 1445، ويحتفل المواطنون بهذا اليوم حيث يتضمن فعاليات متعددة، بالإضافة إلى ذلك أن “وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” السعودية قد أكد أن القرار الملكي أوضح أن يتم اعتماد هذا اليوم إجازة رسمية لكافة الموظفين بالقطاعين العام والخاص.

فعاليات يوم التأسيس السعودي

بعد أن أوضحنا موعد يوم التأسيس السعودي لابد أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية سعت إلى ترسيخ الهوية الوطنية لدى مواطنيها من خلال تعريفهم بتاريخ المملكة، وعلاوة على ذلك أنها ترسخ القيم الوطنية لدى أبناء الشعب السعودي، ومدى التضحية التي بذلها الزعماء من أجل تأسيس المملكة، ولهذا يحتفل المواطنون بهذا اليوم، ومن ضمن فعالياته ما يلي:

عرض مجموعة متنوعة من العروض سواء أكانت فنية أو تراثية أو رياضية من أجل الاطلاع على تاريخ المملكة.

قيام عدة احتفالات وتنتشر في جميع أنحاء المملكة يشارك فيها الطلبة والفنانين.

يتضمن هذا الاحتفال إقامة معارض تاريخية تضم أنشطة ثقافية تركز على حب الوطن والانتماء له.

متى يوم التأسيس السعودي؟

“يوم التأسيس السعودي” يُحتفل به في “الثاني والعشرين” من شهر فبراير من كل عام، وهو يوم يُعبر عن “تأسيس الدولة السعودية” الأولى.

متى يوم التأسيس ١٤٤٥؟

يوم التأسيس السعودي في عام 1445 يوافق يوم الثلاثاء الموافق “22 فبراير”، وهذا اليوم يحتفل بتأسيس “الدولة السعودية الأولى” على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727.

متى تأسست المملكة العربية السعودية ميلادي؟

تأسست “المملكة العربية السعودية” في التاسع عشر من سبتمبر عام 1932م، عندما أعلن الملك “عبد العزيز آل سعود” توحيد الأقاليم المختلفة تحت اسم “المملكة العربية السعودية.